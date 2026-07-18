Una pareja, dos camisetas: "Cada uno está convencido de que el domingo gana su Selección"

La final del Mundial de Fútbol, en la que Argentina , actual campeona, y España disputarán el título, no solo enfrentará a ambas selecciones, sino que también pondrá a prueba los corazones de muchas familias binacionales como la de Dana y Sergio . E lla es argentina y él es español. Se conocieron en Tailandia, se casaron y hoy viven en General Alvear, Mendoza, donde este domingo cada uno alentará a su selección.

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Aunque hoy comparten la vida en el sur de la provincia, la historia de Dana y Sergio comenzó a miles de kilómetros de Mendoza. Ella, médica, decidió tomarse un año para recorrer el mundo tras recibirse y durante ese viaje hizo "match" con Sergio en una aplicación de citas. "Viaje por casi 9 meses por 13 países. Empecé por Barcelona en abril y cuando llegué me descargué Tinder. Ahí hicimos "match" con Sergio. ", recordó.

Él vivía en Barcelona y, aunque no lograron encontrarse en España, nunca dejaron de hablar. "Él en ese momento estaba por irse unos días con sus amigos para las Islas Canarias y yo me iba a Mallorca. No nos encontramos. Pero seguimos hablando por redes" , cuenta Dana.

"Empezamos a hablar a diario y ya empezamos con videollamada y ya era hablar 24/7. Así estuvimos casi dos meses" , recordó Dana. Recién cinco meses después pudieron verse por primera vez en Tailandia , donde habían acordado encontrarse para viajar juntos. "Desde el momento 1 ya estábamos enamorados y nunca más nos separamos" , aseguró.

Después de ese viaje comenzaron una relación a distancia que se extendió por más de dos años en lo que se veían cada tres o cuatro meses. "Nuestra regla siempre fue que cuando nos despedíamos en el aeropuerto siempre teníamos que tener la fecha en la que nos íbamos a ver nuevamente. Eso nos daba mucha paz", contó Dana.

Si bien en un principio el plan era instalarse en España, finalmente eligieron Mendoza. "Era como que ya tenía todo armado acá y, sobre todo por la marca, necesitaba estar acá. Realmente no estaba lista para dejarlo", explicó la médica, quien además de trabajar en estética desarrolla una marca de cosméticos junto a su hermana. A Sergio también lo convenció la tranquilidad de General Alvear. "Conoció General Alvear, donde yo viví toda mi vida, y le gustó, se sintió cómodo, se sintió muy acogido por mi familia", relató.

Una final con el corazón dividido

Desde que comenzó el Mundial, ambos seguían de cerca el cuadro y fantaseaban con un cruce entre Argentina y España. Cuando ese escenario finalmente se confirmó, la reacción fue inmediata.

"Cuando Argentina le ganó a Inglaterra, inmediatamente nos miramos y nos largamos a reír porque sabíamos lo que eso significa. Lo primero que hicimos fue darnos un abrazo y un cruce de manos. Preparados para lo que se venía", recordó Dana.

En la previa ya comenzaron las cargadas, aunque reconocen que ambos viven los partidos con la misma intensidad. "La verdad que los dos sufrimos. No se juega por la Copa del Mundo todos los días", afirmó.

De hecho, en un principio pensaron en ver la final por separado. "Ya hace días que estamos picudeándonos el uno al otro. Cada uno está convencido de que gana su selección y ya veíamos que el horno no estaba para bollos", contó entre risas. Sin embargo, cambiaron de idea. "Después decidimos que lo vamos a ver juntos los dos solitos. La verdad que es todo un interrogante cómo va a salir eso", agregó.

Sergio también admite que será un partido especial. Hincha del Barcelona desde chico, reconoce que nunca imaginó tener que desear una derrota de Lionel Messi.

"Es raro porque es el primer partido en mi vida que quiero que pierda Messi. Pero la verdad que con mucha ilusión. Pienso que es una oportunidad única de poder ganarle una Copa del Mundo a Messi y significaría muchísimo para España", sostuvo.

Además, se mostró confiado en el equipo dirigido por España. "Yo lo llevo diciendo desde el principio del Mundial: para mí somos la selección que mejor juega al fútbol. Veo una España muy fuerte y creo que tenemos muchísimas posibilidades de llevarnos el Mundial este año".

Aunque evita dar un marcador, no duda sobre el desenlace. "No me animo a decir un resultado, pero para mí se lo lleva España".

Vivir el Mundial lejos de su país también tiene un costado nostálgico. "Me encanta ver la pasión que tenéis los argentinos con vuestra selección, con vuestro país, con todo. Pero por la parte mía se complica un poquito. Veo las juntadas de familiares para ver los partidos, de amigos, y estar tan lejos como que me da un poco de morriña", confesó.

Por unas horas, la pasión por el fútbol los pondrá en equipos opuestos. Pero, cuando termine la final, volverán a compartir el mismo sillón, la misma casa y el mismo equipo que empezó a escribirse con un "match" en Barcelona, se consolidó en Tailandia y hoy vive en el sur mendocino.