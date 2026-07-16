Por la final del Mundial, Mendoza refuerza la atención de emergencias: por qué las motoambulancias serán clave

Si en los partidos previos de la Selección argentina ya hubo un incremento de la demanda de atención de los servicios de salud , de cara a la final del Mundial de fútbol , que será el domingo, desde el Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) ya se preparan para atender incluso un mayor aumento.

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En un escenario donde el tránsito se vuelve intransitable y el fervor popular desborda las calles , el Gobierno de Mendoza apostará fuerte a una herramienta incorporada hace unos meses: las motoambulancias serán el pilar estratégico para dar respuesta rápida en los momentos más críticos.

Es que tienen como virtud una mayor facilidad para desplazarse que las ambulancias tradicionales cuando el tránsito vehicular está “cargado” lo cual les ha permitido incluso llegar en menos tiempo que estas.

Ante la expectativa de una enorme movilización popular para el domingo, las motoambulancias se preparan para ser el escudo para atender emergencias en el momento en que Mendoza vuelva a contener el aliento por el fútbol.

Con la avalancha de mendocinos que salen a festejar, las calles céntricas se transforman en un torrente de vehículos y peatones. En medio de ese caos, las ambulancias tradicionales encuentran serias dificultades para avanzar. Allí es donde las motoambulancias adquieren un valor único: su facilidad para desplazarse les permite llegar al lugar del hecho hasta 4 minutos antes que una unidad convencional.

Final del Mundial 2026: si en los partidos previos de la Selección argentina ya hubo un incremento de la demanda de atención de los servicios de salud, para el domingo el Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) se prepara para atender incluso un mayor aumento. Walter Caballero / Los Andes

Esta habilidad ya fue puesta a prueba el miércoles pasado durante la semifinal. Tras el éxito de esa jornada, las autoridades confirmaron que para este domingo se reeditará la estrategia:

Ampliación horaria: Se extenderá el horario de cobertura de las motoambulancias.

Refuerzo de personal: Se sumarán más profesionales de la salud y se ampliará la jornada de los trabajadores involucrados.

Coordinación oficial: El operativo se terminará de afinar en las próximas horas en conjunto con otras áreas del Gobierno de Mendoza.

¿Cómo funcionan las motoambulancias mendocinas?

Implementadas a inicios de mayo por el Ministerio de Salud y Deportes, estas unidades livianas nacieron para responder al crecimiento poblacional, las complejidades del tránsito y las demoras generadas por grandes obras viales, como las del Acceso Este.

El objetivo central es brindar una atención inicial rápida en patologías graves y situaciones "tiempo-dependientes" (como un ACV o un paro cardiorespiratorio), donde cada minuto vale una vida.

Una de las características es el trabajo en tándem. Se desplazan en duplas (siempre van dos motos juntas), compuestas por un médico y un enfermero.

Urgencias: las motoambulancias del Ministerio de Salud de Mendoza llegan 4 minutos antes que las ambulancias convencionales. Foto: Gobierno de Mendoza

Además, han demostrado alta resolución: hasta ahora, han logrado resolver el 60% de los casos en el mismo lugar de la emergencia, de forma autónoma y sin necesidad de solicitar el apoyo de una ambulancia tradicional. Esto alivia de manera directa los recursos del sistema de salud.

En días normales, promedian 10,5 atenciones diarias en el Gran Mendoza, su área de incumbencia. Sin embargo, el ritmo puede ser muy cambiante. Al respecto, Gabriel Mengual, director de Emergencias y Catástrofes de la provincia, explicó a Los Andes: “Hay picos de 12 a 14 atenciones en las 12 horas de trabajo, y hay momentos más tranquilos, como, por ejemplo, los días sábados, en donde va de 6 a 8 atenciones aproximadamente”.

Dada la efectividad del programa, las autoridades ya confirmaron que sumarán más duplas al servicio.

El preocupante antecedente: partos en la calle, infartos y riñas

La necesidad de un operativo de esta magnitud se respalda en lo que dejaron los últimos partidos del seleccionado. Según los registros oficiales del SEC, la demanda de asistencia médica ha ido en escalada: mientras que en cuartos de final hubo más cantidad de casos, los registrados en la semifinal fueron de muchísima mayor complejidad.

El verdadero pico de tensión para el personal de salud ocurre en los minutos previos a que ruede la pelota, cuando la prisa por llegar a destino altera las calles de la provincia.

“Hemos notado un incremento en los accidentes de tránsito de una cinemática leve, previo al partido. Se ve que la gente ha estado un poco apurada, no ha tomado los recaudos necesarios para llegar a tiempo para ver el partido, y se producen caídas en moto y accidentes viales leves", detalló el doctor Matías Donatti, director del SEC, en ocasión de los cuartos de final (el sábado pasado).

El análisis no puede evadir el hecho de que al haberse disputado un sábado por la noche propició las reuniones y los excesos. El balance pospartido dejó 8 pacientes politraumatizados por riñas y un marcado incremento de pacientes con intoxicación alcohólica o abuso de sustancias.

En el caso de la semifinal (Argentina vs. Inglaterra), la jornada de este miércoles fue todavía más intensa y compleja, requiriendo el despliegue inmediato del personal sanitario ante cuadros severos: