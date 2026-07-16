Mundial al límite: trabajo de parto, dolores de pecho en pleno partido de Argentina y el rol de las motoambulancias

El desahogo y la alegría colectiva que dejó el partido de la Selección el pasado miércoles no solo se vivieron en las calles con banderas y cantos; también tuvieron su correlato en el sistema de salud local. El Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) de Mendoza registró una jornada de alta intensidad , debiendo dar respuesta a un notable incremento en la atención de lesionados, incluso por accidentes viales graves y a episodios asociados a riesgo cardiovascular y trabajo de parto en la vía pública.

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Esta tendencia de mayor demanda ya se había perfilado durante el partido anterior, aunque en aquella oportunidad no se reportaron cuadros vinculados a patologías cardíacas . Sin embargo, tras el último encuentro, el panorama sumó complejidad.

Durante la previa, el transcurso y el post partido, el personal sanitario debió desplegarse para asistir una variedad de incidentes :

El doctor Matías Donatti, director del SEC, analizó el balance del operativo y destacó la respuesta del servicio frente a la contingencia . "Ayer tuvimos una jornada un poco atareada. Gracias a Dios, nada resintió el servicio , estuvimos a la altura, como la Selección", expresó el profesional poniéndose a tono con humor.

El funcionario vinculó directamente el aumento de las asistencias con el descontrol en las celebraciones: "Tuvimos más accidentes viales pospartido. Evidentemente, los festejos llevaron a una mayor cantidad de lesiones. Tuvimos pacientes que esta vez tuvieron politraumatismo grave por accidente vial". Asimismo, aclaró que los dolores de pecho no implicaron infartos.

Entre los hechos más delicados de la jornada, Donatti hizo referencia al siniestro vial que involucró a un vehículo de carga, un camión que cayó en el Corredor y del que resultaron 3 pacientes graves", detalló.

El rol clave de las motoambulancias y una advertencia sobre los embarazos

Frente al colapso vehicular y las calles anegadas por las multitudes, la estrategia de las motoambulancias del servicio de emergencias resultó fundamental. "Nosotros habíamos hecho una extensión horaria de las motos, entonces eso nos ayudó un poco a llegar a los lugares de difícil acceso", explicó el director del SEC, agregando: "Siempre el saldo es positivo, para estos eventos nos vienen muy bien por que permiten acceso rápido".

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Uno de los puntos que más llamó la atención fue la asistencia que requirieron dos personas gestantes que comenzaron con indicios de trabajo de parto en la calle, mientras estaban de festejo. Ambas debieron ser trasladadas por el SEC a efectores de salud y finalmente se constató que no se produjeron los nacimientos.

A propósito de esto, Donatti aprovechó para dejar un mensaje de concientización y cuidado: "Hay que educar a la gente que, cuando está embarazada, no puede hacer muchas cosas, sobre todo por la multitud y la cantidad de gente que había", concluyó.