Efecto Mundial: el partido dejó lesionados en riñas, siniestros viales e intoxicados por sustancias en Mendoza

El Mundial de fútbol tiene expectante al país y con ello, toda la ceremonia en torno a cada partido . Para el sistema de salud, la previa y el postpartido se viven pendientes de las consecuencias. Tras el partido del sábado pasado entre Argentina y Suiza por los cuartos de final, el balance del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) de Mendoza dejó saldos asociados al apuro al volante, el consumo de sustancias y riñas.

El corazón en la tribuna: ¿el Mundial de fútbol puede convertirse en un riesgo para la salud cardiovascular?

El doctor Matías Donatti, director del SEC, señaló que tal cual es esperable, durante el partido todo se aquieta. Sin embargo, hay un incremento de la demanda de ciertas situaciones, en la previa y luego de este y en ese sentido hizo una advertencia de cara al próximo encuentro del miércoles.

De acuerdo con el registro oficial, el verdadero pico de tensión para las ambulancias ocurre en los minutos previos a que ruede la pelota. La urgencia por llegar a casa o al punto de encuentro con amigos genera un escenario de riesgo en las calles mendocinas.

“Hemos notado un incremento en los accidentes de tránsito de una cinemática leve , previo al partido. Se ve que la gente ha estado un poco apurada, no ha tomado los recaudos necesarios para llegar a tiempo para ver el partido, y se producen caídas en moto y accidentes viales leves", explicó el profesional.

Mundial y salud: el Servicio Coordinado de Emergencias de Mendoza registró un aumento de la demanda previo y posterior al partido de la Selección.

El análisis lo realizó sobre la totalidad del territorio mendocino pero detalló que las asistencias se concentraron principalmente en cuatro departamentos : "Guaymallén, Las Heras, Capital y Godoy Cruz, en ese orden de mayor cantidad donde nosotros atendemos”.

El factor del fin de semana y el consumo

El postpartido sumó otras complejidades asociadas a los festejos y los excesos. Es que el hecho de que el evento fuera fin de semana y justamente sábado por la noche, favoreció los encuentros y las cenas como un momento especial.

"Postpartido atendimos a 8 pacientes politraumatizados por riña, aunque desconozco el origen de la riña, también ha aumentado el paciente con intoxicación alcohólica o por algún exceso de sustancias”, detalló. Y en ese sentido aceptó que ese consumo es lo que termina gravando el resto del escenario, ya sea por los siniestros viales como en cuanto a los conflictos. Asimismo dijo que los fines de semana suelen haber un aumento de este tipo de hechos. De todas formas, Donatti ratificó que en ocasión del partido "hubo un incremento por encima de lo habitual, claramente".

El médico aclaró que el servicio de salud no realiza tests de alcoholemia en los siniestros viales, ya que esa es una tarea que realiza el Ministerio de Seguridad. Desde el punto de vista estrictamente médico, el SEC interviene cuando el cuadro clínico es crítico: "Lo que nosotros propiamente vemos de intoxicaciones alcohólicas o por drogas son pacientes que están en esa situación o llaman de la casa porque están con un trastorno de conciencia, o porque están por la calle quizás super excitados, por ejemplo".

La advertencia por el partido de la Selección del miércoles

El verdadero desafío logístico y sanitario se traslada ahora al próximo encuentro, programado para un día laboral a las 16 horas. Se trata de un escenario muy distinto ya que no es fin de semana pero que igualmente ya advierten del sistema sanitario que puede generar algunas problemáticas y piden recaudos.

Es que se trata de un horario que altera por completo la rutina de salida de los lugares de trabajo.

"Lo que hay que destacar es que la accidentología se da previo al partido. Durante el partido, generalmente, no hay nada. Por eso, es importante dar el mensaje a la sociedad y pedir que tome los recaudos necesarios para llegar a tiempo y demás", recomendó Donatti.

Mundial y salud: el Servicio Coordinado de Emergencias de Mendoza registró un aumento de la demanda previo y posterior al partido de la Selección. Imagen ilustrativa

De cara al miércoles, el director del SEC anticipó un panorama que requerirá máxima prudencia: "Hay mucha gente que va a salir antes del trabajo, van a estar muy apurados. Entonces, bueno, tratar de que, por lo menos, que tomen el tiempo necesario para llegar a sus casas bien".

Eventos cardiovasculares

En el inicio del Mundial, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) salió a encender las alertas respecto de los riesgos cardiovasculares que puede generar el combo. "Estrés emocional, tal vez sea el término que puede englobar a todo lo que pasa en el sistema cardiovascular frente a grandes eventos, como en este caso, el Mundial de Fútbol", advirtieron desde la FAC a través de un informe.

Al estrés del momento, hay que agregar que las condiciones de salud previas del paciente son un predisponente, como es el caso, por ejemplo, de pacientes hipertensos o que ya tengan alguna patología cardiovascular, remarcó el profesional. El consumo de comida copiosa, cargada en grasas y alcohol pueden ser coadyuvantes.

A nivel global, el impacto del fútbol en las guardias médicas ya ha sido medido. En España, en 2022, se observó un aumento del 30% en hospitalizaciones por síndrome coronario agudo luego de las derrotas locales en la Liga de Fútbol.

Un estudio hecho a colación del Mundial 2006 también aporta algunos datos sobre la situación. Investigadores de la Universidad de Múnich analizaron las emergencias cardíacas ocurridas en el área de Múnich durante la Copa del Mundo de ese año y las compararon con períodos de control.

Pudieron concluir que los días en que jugaba la selección de Alemania, la incidencia de emergencias cardíacas fue de casi el triple respecto de la misma época en años previos.

Sin embargo, al menos en el SEC no han tenido un incremento en esa demanda. “En eventos cardiovasculares, no hemos tenido demanda de la parte prehospitalaria, no hemos recibido llamados en el 911 de dolor precordial o dolor torácico. Ni previo al partido, ni durante ni post partido", detalló el director.