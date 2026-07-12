De "Muchachos" a "La Cuarta Estrella": el nuevo himno que acompaña a Argentina en el Mundial

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 desató una euforia en todo el país. También impulsó el nacimiento de un nuevo himno popular: "La Cuarta Estrella" , la canción que ya acompaña a los jugadores y a los hinchas en el sueño de volver a conquistar la Copa del Mundo.

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El tema apareció con fuerza después del triunfo por 3 a 2 contra Egipto y tomó fuerza en el encuentro contra Suiza. La canción ya suena en los vestuarios, en las caravanas y en las celebraciones.

Además, fue compuesto por Pablo Quintana, un hincha de Rosario Central conocido en redes sociales como Palmito Música, quien logró viajar al Mundial tras superar distintos inconvenientes.

La canción comenzó a multiplicarse rápidamente en redes sociales y en los festejos de la Selección. Con referencias a la historia del equipo, el orgullo nacional y el deseo de alcanzar una nueva consagración, se convirtió en uno de los símbolos de esta campaña mundialista.

Así como en 2022 "Muchachos", interpretada por La Mosca, se convirtió en el himno del equipo dirigido por Lionel Scaloni durante la conquista de la tercera Copa del Mundo, ahora esta nueva canción tomó ese lugar emocional para los hinchas argentinos .

Del vestuario a las calles: la canción que acompaña la ilusión argentina

Después de cada victoria de la Selección en el Mundial 2026, los festejos estuvieron acompañados por este nuevo canto que hace referencia al objetivo máximo: levantar nuevamente la Copa del Mundo y sumar una estrella más al escudo argentino.

La letra del tema refleja la conexión entre el equipo y los hinchas, con referencias a la historia del seleccionado, el orgullo de representar al país y el deseo de conseguir la cuarta consagración mundial.

El impacto fue inmediato: comenzó a escucharse en reuniones familiares, bares, plazas y celebraciones populares, mientras miles de argentinos volvieron a reunirse para acompañar el camino del equipo de Scaloni.

La letra completa de "La cuarta estrella"

Soy hincha de la selección,

La aliento con el corazón,

Ganamos la tercera con Lionel,

Queremos ser campeones otra vez,

Y 32 años después,

La Scaloneta va a vengar,

La Copa que le robaron al diez,

La que no nos dejaron levantar,

Quiero ver la cuarta estrella,

Brillar en la camiseta,

Soy argento de la cuna hasta el cajón,

Por Malvinas,

Por el Diego,

Por la última de Leo,

Argentina quiero verte bicampeón.