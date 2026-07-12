Scaloni, emocionado tras la clasificación: Argentina vuelve a cruzarse con Inglaterra en una semifinal con aroma a 1986

Lionel Scaloni volvió a vivir un partido cargado de tensión hasta el ultimo instante. C omo ocurrió en los cruces anteriores frente a Cabo Verde y Egipto, Argentina tuvo que atravesar un escenario complejo antes de sellar su clasificación.

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La Selección Argentina derrotó 3 s 1 a Suiza en tiempo suplementario, luego de igualar 1 a1 durante los 90 minutos, y consiguió el pasaje a las semifinales del Mundial 2026 . El próximo desafío será frente a Inglaterra , en un enfrentamiento que inevitablemente trae recuerdos de México 1986.

El partido se complicó más de lo esperado para el conjunto argentino . Desde los 27 minutos del segundo tiempo, Suiza jugó con un futbolista menos por la expulsión de Breel Embolo , quien recibió la segunda tarjeta amarilla tras una simulación.

Con un hombre de más, Argentina se adelantó en el campo, pero encontró dificultades para romper el bloque defensivo suizo. El equipo europeo resistió con orden y llevó el encuentro al límite.

Cuando parecía que el partido se encaminaba al alargue, apareció Julián Álvarez . A cuatro minutos del final, la Araña convirtió un verdadero golazo para poner el 2 a 1 y darle tranquilidad a la Selección.

“LO QUE CONSIGUIÓ ESTE EQUIPO ES HISTÓRICO”



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Ya en el tiempo suplementario, con Suiza obligado a buscar el empate y dejando espacios, Lautaro Martínez aprovechó una contra y marcó el 3-1 definitivo para cerrar la clasificación.

La emoción de Scaloni después de la victoria

El desenlace del partido también tuvo una imagen especial en el banco argentino. Tras el gol de Álvarez, Scaloni no pudo contener la emoción: se llevó las manos al rostro mientras intercambiaba unas palabras con Pablo Aimar.

Luego, después del tanto de Lautaro que sentenció la historia, el entrenador se sentó en el banco visiblemente conmovido y volvió a tomarse la cara. En medio de la emoción, le susurró a Aimar una frase que resumió el momento: “Estamos en semifinales”.

La escena reflejó la dimensión de lo conseguido por un equipo que continúa dejando su marca en la historia de la Selección argentina.

Así vivió Scaloni el 2-1 de Argentina sobre Suiza pic.twitter.com/uhZRyzQrEs — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

Inglaterra, el próximo capítulo con memoria de México 1986

En semifinales aparecerá Inglaterra, un rival cargado de historia para el fútbol argentino. El cruce tendrá un condimento especial por el recuerdo de México 1986, cuando Diego Maradona lideró a la Selección en una de las victorias más recordadas frente al conjunto británico.

Aquel partido de cuartos de final quedó grabado por los dos goles del Diez: la histórica “Mano de Dios” y el considerado uno de los mejores tantos de la historia de los Mundiales.

Casi cuatro décadas después, argentinos e ingleses volverán a encontrarse en una instancia decisiva de la Copa del Mundo.

El abrazo que simboliza el gran momento de la Selección Argentina en el Mundial. EFE

Scaloni: “Sufrimos mucho para pasar”

Luego del triunfo ante Suiza, el entrenador argentino analizó el desarrollo del encuentro y reconoció las dificultades que presentó el rival. “La verdad sufrimos mucho para pasar. Sabíamos que es un equipo muy físico y desde esa parte nos pusieron mucha dificultad. Supimos salir de ciertas situaciones. Hoy estuvo de nuestro lado la suerte, porque es la realidad. A ellos les expulsaron uno y a partir de ahí el equipo atacó”, expresó Scaloni.

El técnico también valoró la clasificación más allá del rendimiento futbolístico: “Tenemos que ser realistas porque hay cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo es histórico. Más allá de que pudimos jugar mejor, es histórico estar en una semifinal nuevamente”.

“Da igual que sea Inglaterra o Noruega”

Sobre el próximo rival, Scaloni evitó darle una importancia extra al nombre del adversario y destacó la exigencia que tendrá Argentina en la próxima instancia. “Da igual que sea Inglaterra o Noruega. Nos vamos a encontrar esto: un equipo que juega muy bien y que tiene un gran entrenador. Ahora vamos a recuperar, porque lo necesitamos, y eso es lo más importante”, aseguró.

Argentina ya está entre los cuatro mejores del Mundial y va por otro capítulo de una historia que sigue creciendo.