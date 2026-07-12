Argentina rompió un récord histórico del Mundial tras vencer a Suiza y ya piensa en Inglaterra

Desde Qatar 22 hasta el triunfo contra Suiza en Kansas City, la Albiceleste encadena 12 encuentros anotando al menos dos tantos por partido.

Argentina venció a Suiza por 3 a 1 en el Arrowhead Stadium y clasificó a las semifinales del Mundial 2026. Con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en el tiempo suplementario, el equipo de Lionel Scaloni estableció un récord histórico de 12 partidos consecutivos marcando dos o más goles en una Copa del Mundo.

La marca comenzó a gestarse tras la derrota inicial ante Arabia Saudita en el certamen de 2022, encuentro en el que a Lautaro Martínez le anularon dos goles por posición adelantada. Desde aquel triunfo por 2-0 frente a México en la fase de grupos de Qatar, la Selección no ha bajado de los dos tantos por encuentro, incluyendo los empates con goles ante Países Bajos y Francia que terminaron en definiciones por penales.

Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026 EFE Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina EFE La superación del registro histórico de Uruguay y el poderío en 2026 Con este desempeño en Kansas City, Argentina desplazó a la Selección de Uruguay, que ostentaba un récord de 11 partidos seguidos bajo esta condición estadística. El podio histórico lo completan ahora Alemania con 10 encuentros, Hungría con 9 y Francia con 8. Estos datos confirman que ninguna otra nación logró mantener este nivel de efectividad ofensiva durante 12 presentaciones mundialistas consecutivas.

En el actual torneo de Estados Unidos, el equipo liderado por Scaloni suma un total de 17 goles a favor, situándose como la delegación más goleadora de la competencia hasta la fecha. Supera por un tanto a la selección de Francia, que acumula 16 goles y también se encuentra clasificada para la instancia de semifinales.

El trámite ante el conjunto suizo requirió del tiempo suplementario para resolverse, siendo el segundo alargue que disputa el plantel argentino en lo que va del certamen. La jerarquía ofensiva de sus delanteros permitió destrabar el empate 1-1 de los noventa minutos y cerrar el marcador definitivo en 3-1. Esta victoria no solo asegura la permanencia en el torneo, sino que ratifica una regularidad que se extiende por dos ediciones mundialistas consecutivas.