"El fútbol perdió": Murat Yakin, DT de Suiza, estalló contra el arbitraje tras la caída ante Argentina

Suiza acababa de empatar y dominaba a la campeona del mundo, pero una inédita intervención del VAR por simulación dejó al equipo con diez hombres.

Murat Yakin se quejó del arbitraje del partido entre Argentina y Suiza en el Mundial 2026.

Suiza quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer 1-3 ante Argentina en una prórroga marcada por la controversia técnica en Kansas City. El seleccionado helvético, que dominaba el juego tras igualar el marcador, sufrió la expulsión de Breel Embolo por una simulación detectada por el VAR, un hecho calificado como "incomprensible" por su entrenador.

El partido en el estadio de Kansas City parecía inclinarse a favor de los suizos tras el gol de Dan Ndoye en el minuto 67. Los europeos mostraron una superioridad técnica y física que mantenía a la Albiceleste contra las cuerdas tras haber recibido un gol tempranero de Alexis Mac Allister. Sin embargo, cinco minutos después del empate, el atacante Breel Embolo cayó en el mediocampo tras un contacto con Leandro Paredes. El árbitro inicialmente amonestó al argentino, pero la revisión tecnológica cambió el destino del torneo.

¿Qué dijo Murat Yakin sobre la expulsión de Breel Embolo? El VAR detectó que Embolo inició su caída antes del contacto, lo que llevó al juez Pinheiro a retirar la amarilla a Paredes y sancionar al suizo con su segunda amonestación del encuentro. "Con diez contra once, el juego obviamente cambió", declaró Murat Yakin en la conferencia de prensa posterior. El seleccionador, visiblemente frustrado por la interpretación del reglamento, añadió: "Hoy, fue el fútbol el que perdió".

La indignación se extendió a los futbolistas en la zona mixta. El mediocampista Remo Freuler no ocultó su malestar ante la actuación arbitral y el uso de la tecnología en una instancia tan decisiva. "Es un auténtico desastre. Sinceramente, no sé qué hace este árbitro aquí", sentenció Freuler ante los medios. El jugador cuestionó la falta de criterio uniforme durante los 120 minutos: "No entiendo cómo el VAR puede intervenir en una situación así, en un partido así".

¿Cómo terminó el partido y qué dejó la eliminación de Suiza? A pesar de jugar con un hombre menos durante casi cincuenta minutos, Suiza resistió los ataques liderados por Lionel Messi hasta la prórroga. Un gol de Julián Álvarez en el minuto 112 y otro de Lisandro Martínez en el cierre sentenciaron la eliminación. Yakin defendió a su delantero, quien abandonó el campo entre lágrimas: "Sería absurdo culparlo de nuestra eliminación".