12 de julio de 2026 - 11:51

Una persona murió y otras seis sufrieron emergencias cardíacas durante Argentina contra Suiza

La clasificación a semifinales del Mundial 2026 se vivió con mucho nerviosismo. El SAME publicó el reporte oficial de las emergencias durante el encuentro y generó preocupación.

Sufrimiento durante el partido Argentina vs. Suiza.

Sufrimiento durante el partido Argentina vs. Suiza.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Lo que parecía ser una previa tranquila y con mucha confianza, el partido entre la Selección Argentina y Suiza se vivió finalmente con muchos nervios frente a los televisores. Fue tan grande el sufrimiento de los hinchas argentinos por la clasificación a las semifinales que el SAME informó que atendió “siete emergencias cardíacas” en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires durante el encuentro.

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Incluso, uno de los afectados terminó perdiendo la vida, según informó Infobae. La víctima fue un hombre de 51 años que sufrió un infarto a las 23:44 en la esquina de Paysandú y avenida Gaona, en Caballito. Los médicos de turno intentaron reanimarlo, pero finalmente confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Reporte oficial del SAME

Las intervenciones del Sistema de Atención Médica de Emergencia comenzaron a las 22:41 y se extendieron hasta la 1:27, un período que incluyó el momento más tenso del partido y las celebraciones posteriores. Según el reporte oficial, hubo cuatro hombres y tres mujeres afectados, todos mayores de edad.

El primer caso registrado involucró a un hombre de 45 años, que presentó dolor en el pecho, dificultades para hablar y adormecimiento en un brazo. En tanto, fue trasladado de urgencia al Hospital Piñero con un cuadro compatible con un evento coronario agudo.

Minutos más tarde, en Palermo, un hombre de 41 años sufrió una lipotimia y recibió asistencia médica en el lugar, sin necesidad de ser derivado. Casi al mismo tiempo, una mujer de 86 años con antecedentes cardíacos fue encontrada inconsciente pero respirando en la zona de Jorge Newbery y Ciudad de la Paz.

Ya durante la madrugada, una mujer de 74 años fue trasladada al Hospital Cecilia Grierson tras manifestar dolor precordial y dificultad para respirar. Luego, un hombre de 48 años y una mujer de 38 también fueron derivados al Hospital Rivadavia por cuadros de dolor torácico y problemas respiratorios.

El SAME indicó que todas las asistencias quedaron registradas dentro del operativo desplegado durante el partido y los festejos por la clasificación argentina a las semifinales del Mundial.

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