Mendoza volvió a ser una fiesta: multitudinario festejo en el centro tras el pase a semifinales

El ritual se repitió con la misma intensidad, pero con una dosis extra de ilusión. Tras el pitazo final en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde la Argentina de Lionel Scaloni venció a Suiza por 3 a 1, el microcentro mendocino volvió a convertirse en el epicentro de un estallido de alegría. Los goles de Alexis MacAllister , Julián Álvarez y Lautaro Martínez desataron un delirio que rápidamente se trasladó desde las pantallas a las calles.

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Tal como sucedió en los octavos de final frente a Egipto y en los 16avos ante Cabo Verde, la concentración principal tuvo lugar en el Kilómetro Cero .

En cuestión de minutos, la esquina de San Martín y Garibaldi quedó colmada por una multitud que, al ritmo de bombos, trompetas y bocinazos, celebró que la Albiceleste ya se encuentra entre los cuatro mejores equipos del mundo.

Un mar celeste y blanco en las calles La postal fue idéntica a las jornadas anteriores: familias enteras, grupos de amigos y jóvenes con banderas y camisetas con las tres estrellas coparon la Avenida San Martín y la Peatonal Sarmiento . El paisaje se completó con vuvuzelas, réplicas de la Copa del Mundo y cánticos que ya son un clásico de esta cita mundialista.

Al igual que en los partidos previos, el operativo policial incluyó el vallado de las zonas más concurridas y restricciones al tránsito vehicular en el microcentro para permitir el paso de los miles de peatones que llegaban desde todos los puntos cardinales. Los vendedores ambulantes también dijeron presente, ofreciendo desde vinchas hasta banderas para los hinchas que no querían quedarse fuera de la celebración.

También en los departamentos hubo festejos espontáneos en las calles, a pesar del frío y la hora. En las calles se escucharon cánticos y bocinazos junto al agite de banderas.

Del sufrimiento al éxtasis

Mendoza vivió el partido como una verdadera "montaña rusa de emociones". Tras un trámite que se complicó con el empate de Suiza y obligó a jugar el tiempo suplementario, el gol de "la Araña" Álvarez a los 112 minutos transformó los nervios contenidos en un grito unificado que sacudió la ciudad. "Este equipo nunca te deja a pie", comentaban los hinchas emocionados, repitiendo el sentimiento de confianza que ha marcado este camino.

Con este resultado, Argentina asegura jugar los siete partidos del torneo y ya se prepara para un duelo que promete paralizar al país: la semifinal ante Inglaterra el próximo miércoles. Por lo pronto, Mendoza no descansa y sigue demostrando que, cuando juega la Selección, la provincia es una fiesta que no entiende de frío ni de cansancio.

Miles de mendocinos coparon el KM 0 para celebrar el pase de Argentina a semifinales del Mundial 2026 Daniel Caballero / Los Andes

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