Anticipan un domingo fresco y nublado en Mendoza: de cuánto será la mínima

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada fría y con poca nubosidad en la zona de cordillera.

Para este domingo 12 de julio, el pronóstico del tiempo anticipa un día marcado por el cielo parcialmente nublado y un ambiente frío, ideal para quedarse en casa o salir bien abrigados.

Según los datos de la Dirección de Contingencias Climáticas, se prevé "poco cambio de la temperatura" respecto a los días previos. La máxima alcanzará los 15°C, mientras que la mínima será de 1°C durante las primeras horas de la mañana y la noche.

Además, se registrarán vientos leves del sudeste y nubosidad parcial en la zona de cordillera, por lo que se recomienda precaución a quienes circulen por alta montaña. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado de 9 a 21 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza El lunes se espera una jornada con nubosidad variable y un leve ascenso de la temperatura, llevando la máxima a los 16°C y repitiendo una mínima fría de 1°C. Se esperan neblinas matinales que podrían reducir la visibilidad en accesos y rutas.