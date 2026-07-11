Mendoza recibió más de 70.000 turistas durante el fin de semana XL

Mendoza volvió a ubicarse entre los destinos más elegidos del país durante el fin de semana extralargo por el Día de la Independencia . Por la combinación del feriado nacional del 9 de Julio con el feriado con fines turísticos del viernes 10 , la provincia recibió más de 70.000 visitantes , quienes generarán un impacto económico superior a $25.000 millones , según estimaciones del Observatorio Turístico del Ente Mendoza Turismo (Emetur).

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El descanso de cuatro días coincidió además con el inicio de las vacaciones de invierno en varias provincias argentinas y con el receso escolar en distintas regiones de Chile y Brasil, lo que impulsó la llegada de turistas nacionales e internacionales.

De acuerdo con los datos del Emetur, Mendoza alcanzó una ocupación promedio cercana al 80% , con algunos destinos que registraron niveles aún más elevados.

El gasto promedio diario por visitante fue de $102.650 , pero el consumo varió según el tipo de alojamiento. Quienes se hospedaron en establecimientos turísticos desembolsaron en promedio $124.058 por día , mientras que quienes eligieron alojarse en casas de familiares o amigos gastaron alrededor de $52.104 diarios .

Mendoza alcanzó una ocupación promedio cercana al 80%. Gobierno de Mendoza

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, aseguró que el movimiento turístico fue superior al esperado.

"Este feriado XL está superando las expectativas, con una ocupación promedio que estimamos puede llegar al 80%. Podríamos hablar de un fenómeno propio de los momentos del año en que un fin de semana extralargo coincide con un período de receso escolar en varias provincias argentinas y algunos países de la región", sostuvo.

La funcionaria explicó además que el crecimiento también responde a nuevos hábitos de consumo, como la decisión de viajar a último momento, y a las promociones impulsadas por el sector privado en el marco de la campaña "Mansa Pasión", lanzada para aprovechar el contexto del Mundial de fútbol.

Actividades y nieve impulsaron la demanda

El buen desempeño turístico también estuvo acompañado por una amplia agenda de actividades culturales, gastronómicas y recreativas en distintos departamentos.

Durante el fin de semana hubo peñas folclóricas, ferias de emprendedores, degustaciones, propuestas gastronómicas y espectáculos, que complementaron la oferta tradicional de vino, montaña y naturaleza.

Las Leñas abrió sus puertas y está todo listo pare recibir a esquiadores y turistas. Gentileza Oliverio Nieri

A esto se sumó el inicio oficial de la temporada de invierno en Las Leñas, además de las recientes nevadas que permitieron habilitar más parques de nieve, un factor que el Gobierno provincial considera clave para sostener la llegada de visitantes durante el resto de julio.

Un calendario que favorece toda la temporada

Desde el Emetur destacaron que el calendario escalonado de vacaciones de invierno permitirá distribuir la llegada de turistas durante todo el mes.

Actualmente están de receso Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, San Juan, San Luis y Santa Fe. A partir del 13 de julio se sumarán otras provincias, mientras que Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires iniciarán sus vacaciones desde el 20 de julio.

El calendario de la temporada beneficia al turismo en Mendoza durante invierno. Gobierno de Mendoza

Además, continúan las vacaciones escolares en distintas regiones de Chile y Brasil, especialmente en el estado de San Pablo, uno de los principales mercados emisores de turistas hacia Mendoza.

En paralelo, el organismo continúa promocionando la campaña "Mendoza, Mansa Pasión", que incluye espacios para seguir los partidos del Mundial y descuentos a través de las promociones Manso Menú, Mansa Bodega y Manso Alojamiento.