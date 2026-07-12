12 de julio de 2026 - 13:00

Independiente Rivadavia vuelve a la acción con un desafío por la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El campeón defensor enfrentará este domingo al Matador por los 16avos de final en Córdoba. Alfredo Berti recupera a Álex Arce para un partido que marcará el inicio de un semestre cargado de desafíos.

La llegada del campeón a tierras cordobesas, quien esta tarde enfrentará a Tigre por un lugar en octavos de final.&nbsp;

La llegada del campeón a tierras cordobesas, quien esta tarde enfrentará a Tigre por un lugar en octavos de final. 

Foto:

@CSIRoficial
Un semestre soñado para la Lepra que terminó invicto la fase de grupo de la Copa Libertadores y cómo uno de los mejores líderes.&nbsp;

Un semestre soñado para la Lepra que terminó invicto la fase de grupo de la Copa Libertadores y cómo uno de los mejores líderes. 

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Los jugadores de Noruega e Inglaterra homenajearon a Jayden Adams con un minuto de silencio antes del duelo de cuartos de final disputado en Miami.

Conmoción en el Mundial: emotivo homenaje a Jayden Adams antes del Inglaterra-Noruega por los cuartos

Por Redacción Deportes
Lautaro Martínez, delantero de la Selección Argentina

Las mejores fotos de la victoria Selección Argentina ante Suiza, por el Mundial 2026

Por Redacción Deportes

El equipo dirigido por Alfredo Berti buscará dar el primer paso en una segunda parte del año que se presenta exigente, con varios frentes abiertos tanto a nivel nacional como internacional.

El goleador el paraguayo Alex Arce y el volante , Jos&eacute; Florent&iacute;n de Independiente Rivadavia, dos piezas claves en el esquema de Alfredo Berti.

El goleador el paraguayo Alex Arce y el volante , José Florentín de Independiente Rivadavia, dos piezas claves en el esquema de Alfredo Berti.

Álex Arce regresa y Villa será baja

La principal novedad en el conjunto mendocino será el regreso de Álex Arce, quien se reincorporó al plantel luego de su participación en el Mundial 2026 junto al Seleccionado de Paraguay. En contrapartida, Sebastián Villa no estará disponible para este compromiso.

Con el goleador nuevamente a disposición, la Lepra intentará mantener el nivel que mostró durante el primer semestre y continuar su camino en el torneo del que es el vigente campeón.

Independiente Rivadavia - Tigre, por Copa Argentina. En el &uacute;ltimo cruce que tuvieron la Lepra se impuso 3 a 1.&nbsp;

Independiente Rivadavia - Tigre, por Copa Argentina. En el último cruce que tuvieron la Lepra se impuso 3 a 1.

El antecedente más reciente favorece a la Lepra

Independiente Rivadavia ya sabe lo que es eliminar a Tigre en la Copa Argentina. El último cruce entre ambos fue por los cuartos de final de la edición 2025 y terminó con un triunfo mendocino por 3 a 1 en el Coloso Marcelo Bielsa, en Rosario.

En aquella oportunidad marcaron Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio para la Lepra, mientras que Jabes Saralegui descontó para el Matador.

El alineador santafesino no ocultó su amargura por la eliminación frente al Tatengue frente a su gente.

El alineador santafesino no ocultó su amargura por la eliminación frente al Tatengue frente a su gente.

Cómo llegaron a esta instancia

El conjunto azul avanzó a los 16avos de final luego de superar por 2 a 0 a Estudiantes de Caseros en Villa Mercedes. Los goles fueron convertidos por Álex Arce y Gonzalo Ríos, en un estreno exitoso de la defensa del título.

Tigre, por su parte, buscará dar el golpe y dejar en el camino al campeón vigente para seguir en carrera en el certamen federal.

Lo que viene para el ganador

El vencedor de este cruce accederá a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del partido entre River Plate y Aldosivi.

Para Independiente Rivadavia, además, este encuentro representa el comienzo de un semestre intenso, que también incluirá la disputa de la Supercopa Argentina y la serie de octavos de final de la Copa Libertadores.

Las probables formaciones: Independiente Rivadavia vs Tigre

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, José Florentín; Leonel Bucca, Matías Fernández, Rodrigo Atencio y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Las probables formaciones: Independiente Rivadavia vs Tigre

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Santiago López; José David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Datos del encuentro: Independiente Rivadavia vs. Tigre

Instancia: 16avos de final de la Copa Argentina

Estadio: Julio César Villagra (Córdoba)

Hora: 16.15

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

TV: TyC Sports

Independiente Rivadavia vs Tigre - Minuto a Minuto

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El entrenador volvió a emocionarse tras los goles de Álvarez y Martínez, que sellaron el duro triunfo frente a Suiza y le permitió a la Selección Argentina avanzar a semifinales. 

Scaloni, emocionado tras la clasificación: Argentina vuelve a cruzarse con Inglaterra en una semifinal con aroma a 1986

Por Sergio Faria
Independiente Rivadavia se prepara para volver al ruedo en un mes clave

Independiente Rivadavia se prepara para volver al ruedo en un mes clave

Jayden Adams y su novia Aqueelah Chloe Adendorf.

"Te amaré por siempre": la despedida de la novia de Jayden Adams, el futbolista que murió tras jugar el Mundial 2026

Por Francisco Moreno
Lautaro Martínez celebra el tercer gol de Argentina a Suiza.

Argentina rompió un récord histórico del Mundial tras vencer a Suiza y ya piensa en Inglaterra

Por Francisco Moreno