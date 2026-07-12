Independiente Rivadavia vuelve a la acción con un desafío por la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Independiente Rivadavia retomará este domingo la competencia oficial cuando enfrente a Tigre por los 16 avos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará desde las 16.15 en el estadio Julio César Villagra , de Córdoba, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión de TyC Sports.

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El equipo dirigido por Alfredo Berti buscará dar el primer paso en una segunda parte del año que se presenta exigente, con varios frentes abiertos tanto a nivel nacional como internacional.

La principal novedad en el conjunto mendocino será el regreso de Álex Arc e, quien se reincorporó al plantel luego de su participación en el Mundial 2026 junto al Seleccionado de Paraguay . En contrapartida, Sebastián Villa no estará disponible para este compromiso.

El goleador el paraguayo Alex Arce y el volante , José Florentín de Independiente Rivadavia, dos piezas claves en el esquema de Alfredo Berti.

Con el goleador nuevamente a disposición, la Lepra intentará mantener el nivel que mostró durante el primer semestre y continuar su camino en el torneo del que es el vigente campeón.

Independiente Rivadavia ya sabe lo que es eliminar a Tigre en la Copa Argentina . El último cruce entre ambos fue por los cuartos de final de la edición 2025 y terminó con un triunfo mendocino por 3 a 1 en el Coloso Marcelo Bielsa, en Rosario.

Independiente Rivadavia - Tigre, por Copa Argentina. En el último cruce que tuvieron la Lepra se impuso 3 a 1.

En aquella oportunidad marcaron Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio para la Lepra, mientras que Jabes Saralegui descontó para el Matador.

El alineador santafesino no ocultó su amargura por la eliminación frente al Tatengue frente a su gente. Ramiro Gómez

Cómo llegaron a esta instancia

El conjunto azul avanzó a los 16avos de final luego de superar por 2 a 0 a Estudiantes de Caseros en Villa Mercedes. Los goles fueron convertidos por Álex Arce y Gonzalo Ríos, en un estreno exitoso de la defensa del título.

Tigre, por su parte, buscará dar el golpe y dejar en el camino al campeón vigente para seguir en carrera en el certamen federal.

Lo que viene para el ganador

El vencedor de este cruce accederá a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del partido entre River Plate y Aldosivi.

Para Independiente Rivadavia, además, este encuentro representa el comienzo de un semestre intenso, que también incluirá la disputa de la Supercopa Argentina y la serie de octavos de final de la Copa Libertadores.

Las probables formaciones: Independiente Rivadavia vs Tigre

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, José Florentín; Leonel Bucca, Matías Fernández, Rodrigo Atencio y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Las probables formaciones: Independiente Rivadavia vs Tigre

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes, Santiago López; José David Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Datos del encuentro: Independiente Rivadavia vs. Tigre

Instancia: 16avos de final de la Copa Argentina

Estadio: Julio César Villagra (Córdoba)

Hora: 16.15

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

TV: TyC Sports

Independiente Rivadavia vs Tigre - Minuto a Minuto