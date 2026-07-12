"Te amaré por siempre": la despedida de la novia de Jayden Adams, el futbolista que murió tras jugar el Mundial 2026

El cuerpo del futbolista fue hallado por la policía en una propiedad de Schotschekloof apenas días después de haber competido en el Mundial de Estados Unidos.

El fútbol sudafricano entró en luto el 11 de julio tras el hallazgo del cuerpo de Jayden Adams en una propiedad de Military Road, en Ciudad del Cabo. El mediocampista del Mamelodi Sundowns, que recientemente había disputado el Mundial 2026, falleció en circunstancias que las autoridades policiales todavía intentan esclarecer mediante una investigación judicial abierta.

El capitán FC van Wyk, portavoz de la policía local, precisó que el hallazgo ocurrió exactamente a las 11:06 de la mañana en el sector de Schotschekloof. Hasta el momento, las causas del deceso no han sido confirmadas de manera oficial, lo que ha llevado al ministro de Deportes, Gayton McKenzie, a solicitar respeto y evitar especulaciones mientras se otorga privacidad a la familia.

El mensaje de Aqueelah Adendorf y el duelo familiar Aqueelah Chloe Adendorf, pareja del futbolista y madre de su hija Allaïa-Jayda, difundió una carta pública que se convirtió en el testimonio más íntimo del proceso de duelo. En el mensaje, Adendorf escribió: “No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos”. También agradeció las amables condolencias recibidas, señalando que los mensajes significan mucho para ella y su pequeña hija durante este momento difícil.

La tragedia personal de Adams presenta un matiz adicional, ya que su fallecimiento ocurrió apenas dos semanas después de la muerte de su abuela, Marianna Adams. El mediocampista, nacido en la localidad de Stellenbosch, se encontraba en un punto alto de su trayectoria profesional tras consolidarse en las filas del Mamelodi Sundowns, considerado uno de los clubes más exitosos del país. Su proyección en el último fue notable, consolidándose como una figura en ascenso.

Impacto en el Mundial y legado en el fútbol sudafricano La noticia encontró eco inmediato en los estadios de la Copa del Mundo que se desarrolla en el continente americano. En el Hard Rock Stadium de Miami, previo al duelo de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega, los jugadores de ambos equipos se reunieron en el círculo central para guardar un minuto de silencio. Este protocolo de respeto se repitió también durante el procedimiento previo al cruce entre las selecciones de Argentina y Suiza.