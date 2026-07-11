Murió a los 25 años: conmoción por el fallecimiento de un futbolista sudafricano tras el Mundial

El fútbol de Sudáfrica atraviesa horas de profundo dolor tras el fallecimiento de Jayden Adams, mediocampista de Mamelodi Sundowns y de la selección nacional, quien falleció a los 25 años. La noticia fue confirmada por autoridades sudafricanas y rápidamente generó una ola de mensajes de despedida por parte de dirigentes, clubes, compañeros y aficionados.

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Hasta el momento, no se dieron a conocer oficialmente las causas del fallecimiento , mientras la policía abrió una investigación sobre las circunstancias de su muerte.

Adams venía de disputar el Mundial 2026 con la camiseta de Sudáfrica . Fue titular en los encuentros frente a México y República Checa, además de ingresar desde el banco en la victoria ante Corea del Sur durante la fase de grupos.

El mediocampista no tuvo participación en la eliminación de su selección frente a Canadá en los dieciseisavos de final, pero había sido una de las piezas importantes del equipo durante el torneo.

Formado en Stellenbosch FC, Adams se convirtió en el primer futbolista surgido de la academia del club en firmar un contrato profesional. Disputó 139 partidos con esa institución antes de incorporarse a Mamelodi Sundowns a comienzos de 2025.

Con el conjunto sudafricano conquistó títulos nacionales y fue una pieza destacada en la campaña que llevó al club a conquistar la Liga de Campeones de la CAF.

Había jugado pese al fallecimiento de su abuela

Semanas antes de su muerte, Adams atravesó un duro momento personal al perder a su abuela, Marianna Adams, durante la concentración de la selección sudafricana en el Mundial. A pesar del golpe familiar, decidió disputar el partido frente a República Checa, gesto que fue ampliamente reconocido por sus compañeros, dirigentes y aficionados como una muestra de profesionalismo y compromiso con el equipo.

Mensajes de despedida

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, expresó su pesar por la muerte del futbolista y lo definió como "uno de los talentos jóvenes más brillantes del fútbol sudafricano".

Gentileza.

La Asociación de Futbolistas Profesionales de Sudáfrica (SAFPU) también manifestó su dolor mediante un comunicado, en el que destacó el orgullo con el que Adams representó al país en la Copa del Mundo y envió sus condolencias a la familia, sus compañeros y los clubes en los que desarrolló su carrera.