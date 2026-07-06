6 de julio de 2026 - 00:00

Adriana Schmutz: defensora de la minería responsable

Adriana Schmutz, consumada andinista con varios ascensos al Aconcagua, supo conciliar intereses encontrados, sufrió por ellos, alcanzó a ver los avances y saber que su labor no fue en vano. Vayan con estas palabras nuestro homenaje en su despedida.

Adriana Schmutz.

Adriana Schmutz.

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Los Andes | J. Roberto Bárcena
Por J. Roberto Bárcena
SIIP UNCuyo

El fallecimiento de Adriana Schmutz, acaecido a fin de junio, deja un espacio vacío, difícil de llenar. Fue andinista, defensora del patrimonio y de la minería responsable.

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Compartíamos el compromiso por la preservación y conservación del patrimonio ambiental y cultural, por la cordillera, por Uspallata y Yalguaraz.

¡Qué desafío! Se involucró en la defensa de un proyecto minero, San Jorge, con el equilibrio propio de la experiencia, madurez y responsabilidad. Ahí no hubo atajos, se podía, se puede, la cuestión son los límites, la razonabilidad de la producción al servicio social, con intereses económicos, del gran capital, a la vez que, con la mesura en los procedimientos, la atención de las normas, el compromiso del amortiguamiento del impacto y la necesaria remediación.

Adriana, consumada andinista con varios ascensos al Aconcagua, supo conciliar intereses encontrados, sufrió por ellos, alcanzó a ver los avances y saber que su labor no fue en vano.

El Proyecto San Jorge se benefició de su dedicación y esfuerzo, pero también lo hizo la comunidad cordillerana, que tuvo en Adriana una férrea defensora de su ambiente y patrimonio cultural. Siempre la recordaremos con afecto y admiración.

* Roberto Bárcena. Arqueólogo.

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