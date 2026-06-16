Lanzan una nueva capacitación sobre minería en Mendoza abierta a docentes y profesionales

La Dirección de Minería y la Dirección General de Escuelas (DGE) anunciaron la tercera edición de “Nuestro Suelo, Maravillas Minerales de Mendoza” , una capacitación que, desde su creación en 2024, logró completar los cupos disponibles y que este año incorpora nuevos contenidos y amplía la convocatoria a profesionales y público en general.

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La propuesta apunta a fortalecer el conocimiento sobre los recursos minerales de la provincia, la geología, la sostenibilidad, el marco normativo y el rol de la minería en el desarrollo productivo de Mendoza.

“Esta iniciativa tiene por objeto llevar más conocimientos a los docentes y profesionales para elevar los criterios de sustentabilidad cuando hablamos de minería sostenible. Necesitamos conocer nuestro suelo, conocer nuestros minerales y especialmente los minerales críticos que serán fundamentales para la transición energética”, explicó el director de Minería, Jerónimo Shantal .

La edición 2026 incorpora tres nuevos ejes temáticos: controles ambientales y Policía Ambiental Minera, desarrollo sostenible aplicado a la actividad y empleabilidad e inserción laboral en el sector .

Estos módulos se suman a los contenidos tradicionales sobre geología y recursos minerales, economía minera, marco legal, impacto social y ambiental y oportunidades de desarrollo vinculadas a la cadena de valor.

“Estamos trabajando para fortalecer las competencias necesarias para una minería sostenible en Mendoza. Esta edición incorpora nuevos ejes vinculados a sostenibilidad, controles ambientales, Policía Ambiental Minera y empleabilidad, aspectos fundamentales para el desarrollo responsable de la actividad”, señaló Shantal.

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Una propuesta abierta a toda la comunidad

La directora de Educación Superior de la DGE, Mariela Ramos, destacó que una de las principales novedades es la ampliación del público destinatario.

“Presentamos la tercera cohorte de este curso que este año tiene dos grandes particularidades. Por un lado, está dirigido no solamente a docentes sino también a profesionales y público en general que deseen conocer más sobre la actividad minera ”, afirmó.

La funcionaria subrayó además que la capacitación mantiene el puntaje docente otorgado por la DGE. “Invitamos a sumarse a todos los docentes de Mendoza. El curso continúa otorgando puntaje docente, como ocurrió en las ediciones anteriores, y también está abierto a profesionales interesados en conocer una actividad que tendrá un papel cada vez más relevante en la provincia”, sostuvo.

Derribar mitos y brindar información objetiva

Desde la Dirección de Minería remarcaron que uno de los objetivos es promover una mirada integral sobre la actividad y acercar información técnica y ambiental a la sociedad.

“Es muy importante poder mostrar la realidad de la minería, la intervención que tiene en el ambiente, los cuidados que deben cumplirse y las obligaciones que tienen los titulares de los proyectos. También es fundamental dar a conocer los controles legales y técnicos que se realizan para que la sociedad pueda contar con información objetiva y derribar muchos de los mitos que existen alrededor de la actividad”, señaló Carmen Biedma, integrante del cuerpo técnico del organismo.

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Modalidad online y tres meses y medio de cursado

La capacitación se desarrollará de manera virtual, con clases sincrónicas a cargo de especialistas los viernes y actividades asincrónicas mediante un campus virtual. El cursado comenzará el 24 de julio y tendrá una duración de tres meses y medio.

La propuesta cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por geólogos, ingenieros, sociólogos, abogados y especialistas en recursos naturales, educación y gestión, quienes aportarán una mirada técnica, ambiental, educativa y productiva sobre la actividad minera.

Cómo inscribirse

La capacitación está destinada a docentes de todos los niveles, profesionales de distintas disciplinas y personas interesadas en profundizar sus conocimientos sobre minería y sostenibilidad.

Además del reconocimiento oficial de la DGE, el programa busca fortalecer las capacidades locales en uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento para Mendoza y su inserción en la transición energética.