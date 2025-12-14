El aporte del Consejo Federal de Inversiones al desarrollo de la minería

El Consejo Federal de Inversiones acompaña el desarrollo de la actividad minera en todo el país , a través de una serie de acciones que apuntan a promover una minería sustentable . Con especial atención en la protección del ambiente, el cuidado del entorno en que se desarrollan los proyectos y generando oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades.

Una de esas iniciativas es el Programa de Asistencia para una minería Sustentable , que el CFI realiza junto a las provincias. Consiste en una serie de asistencias técnicas y capacitaciones tendientes a dar respuestas a los requerimientos provinciales vinculados a la actividad.

Una de las premisas del trabajo es lograr que la iniciativa involucre a las comunidades y localidades que se encuentran en el ámbito más cercano a los proyectos mineros.

Claudio Trinca, del sector Minería e Hidrocarburos del organismo , detalló que con cada provincia se establece una agenda de trabajo y van surgiendo diferentes necesidades, de acuerdo con el grado de desarrollo del sector y los temas que desde las comunidades reclaman.

Las capacitaciones están entre las principales demandas y para su dictado se convoca a profesionales destacados del ámbito público y privado, docentes de universidades y escuelas técnicas mineras. En todos los casos, en coordinación con las Direcciones o Secretarías de Minería provinciales.

image

En Mendoza

El CFI viene trabajando en Mendoza, junto a la Dirección de Minería y la Dirección General de Escuelas, el curso “Nuestro suelo, maravillas minerales de Mendoza ”. Destinado a docentes de los niveles primario, secundario y terciario, las clases en modalidad virtual están a cargo de destacados profesionales del sector minero de la provincia.

Esta capacitación generó un especial interés en la comunidad docente de Mendoza. En el primer día de la inscripción se desbordó el cupo previsto de 600 participantes, con lo cual fue necesario abrir una segunda cohorte. En los cursos desarrollados durante el último cuatrimestre de 2024 se certificaron unos 800 docentes que completaron la capacitación.

Este año se está desarrollando una tercera edición y está previsto hacerlo extensivo en un futuro a otros sectores de la sociedad.

La capacitación, de 50 horas de duración, abordó la minería en Mendoza desde una perspectiva integral, considerando sus aspectos históricos, económicos, sociales y ambientales. Abarcó desde la exploración minera hasta el cierre de minas y la remediación ambiental, enfocándose en la normativa vigente, los resguardos ambientales y las posibilidades de desarrollo que ofrece la actividad.

image

Programa de especialización para líderes

Además de las capacitaciones que se realizan en territorios mineros, el CFI desarrolla programas de formación destinados a jóvenes con vocación de ocupar espacios de decisión en el ámbito de la administración de los Gobiernos provinciales u otros espacios relevantes de decisión.

El Programa de Especialización en Desarrollo y Políticas Públicas, explicó Trinca, busca crear un nuevo perfil de especialización profesional orientado al diseño, la administración y la gestión de políticas socio-productivas desde una perspectiva provincial. Y favorecer un espacio plural que favorezca los vínculos profesionales, la circulación de información, el intercambio de experiencias y el debate informado sobre el desarrollo federal de la Argentina.

La propuesta, que acaba de culminar su cuarta edición, contempla un esquema intensivo de formación presencial en la sede central del CFI en la Ciudad de Buenos Aires, cursando seis horas diarias, todos los días, a lo largo de 15 semanas.

Los alumnos participan también de viajes formativos dentro del territorio argentino, para conocer experiencias productivas locales destacadas, desarrollos tecnológicos innovadores y experiencias de infraestructura relevantes, como la central nuclear de Atucha, Vaca Muerta, o minas de litio en la Puna.

El programa abarca diferentes temas, entre los que se destacan: macroeconomía argentina; desarrollo económico comparado; estructura productiva argentina: infraestructura y logística; energía y recursos hídricos; desarrollo local; y tópicos del federalismo argentino.

Por la importancia que tiene para el desarrollo de las provincias, hay un bloque de cinco clases destinado a los recursos mineros, en el que se analiza la actualidad del sector y se discute qué políticas públicas implementar para el desarrollo minero sostenible.

image

Capacitaciones en otras provincias

En esta línea de definir capacitaciones que respondan a las necesidades concretas de cada comunidad, se trabajó junto a la Universidad de Salta en un programa de capacitación a las comunidades para el monitoreo ambiental participativo de las actividades mineras.

Las capacitaciones se orientaron a entender los mecanismos del proceso, desarrollar conocimiento sobre toma de muestras y cadena de custodia, conocer e interpretar indicadores ambientales y detectar problemas de calidad de agua, manejo inadecuado de los residuos, etc.

En Jujuy se realizó el “Plan de Acción para las Buenas Prácticas del Desarrollo Minero en Comunidades” junto a la empresa provincial Jemse. Uno de los módulos consistía en una serie de capacitaciones sobre herramientas para el desarrollo de nuevos emprendimientos de servicios asociados a la actividad minera, fortalecer las existentes, y brindar nuevas oportunidades de desarrollo a los pobladores locales.

En Catamarca, desde el año 2022, se trabaja en el Programa de fortalecimiento de los centros de control ambiental minero, con capacitación permanente a los pasantes (estudiantes avanzados en carreras afines con la minería) que cumplen funciones de apoyo a la Secretaría de Desarrollo Minero.

Junto al Colegio de Geólogos de Catamarca, se dictaron talleres en las localidades cercanas a los proyectos, sobre temáticas vinculadas con el manejo de recursos naturales, humedales de altura, riesgos hídricos, y glaciares. Y con el Colegio de Ingenieros de Minas, se dictaron los cursos de “Asistente en Tareas Geológicas de Campo para la Minería” y “Asistente para el Control del Medio Ambiente”.

También, y en el marco del estudio “Manual de Evaluación de Informes de Impacto Ambiental para la Actividad Minera”, el organismo viene trabajando con a la Universidad Nacional de Catamarca en una serie de capacitaciones en temas ambientales, dirigida a los agentes de la administración pública provincial minera, encargados en la evaluación, fiscalización y control ambiental de las actividades mineras. Incluyen salidas a campo para realizar tareas prácticas en proyectos en etapas de prospección, en exploración y en producción y cierre.

Entre la provincia de La Rioja y el CFI se realiza la asistencia técnica “Formación Minera Sostenible y Comunidad”, coordinada por el Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería. Esta actividad fue diseñada para brindar herramientas formativas que potencien los perfiles del sector minero para una mejor inserción laboral y cuenta con la participación de destacados profesionales independientes y docentes de la Universidad Nacional de La Rioja.

Los cursos son presenciales y se dictan en el Valle del Bermejo, donde actualmente se desarrollan los diferentes proyectos mineros en exploración. Son 17 temáticas diferentes, que implican unas 37 capacitaciones. A la fecha, cuando ha transcurrido la mitad del programa, han participado unas 600 personas.

También en La Rioja, a fines de 2024, se desarrolló una capacitación de “asistentes de perforistas”, dictada por una empresa privada de perforaciones y con la participación de 20 asistentes, algunos de los cuales estarán en las campañas de perforación que iniciarán próximamente en los proyectos exploratorios que se realizan en la provincia.