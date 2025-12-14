Energía solar y minería: una oportunidad para las empresas proveedoras

El desarrollo de la minería metalífera en Argentina , particularmente de litio y cobre , se asocia a la posibilidad de abastecer al mundo de minerales críticos para la transición energética. Pero, al mismo tiempo, para poder reducir su huella de carbono , los emprendimientos mineros buscan implementar sistemas de generación limpia, como la energía solar , para abastecerse de energía.

La energía solar ofrece una solución, además, a otra problemática: la ubicación de la mayoría de los proyectos mineros, en la montaña, a una distancia considerable de los tendidos de electricidad . Esto hace que instalar paneles fotovoltaicos en el mismo yacimiento pueda resolver la falta de infraestructura de servicios a un costo menor que si se extendiera la red eléctrica.

Si bien la generación de energías limpias ha ido creciendo en el país -y en Mendoza- en los últimos años, desde el sector energético anticipan que, si se dieran uno o dos de estos proyectos de cobre de clase mundial que están avanzados en Argentina, la demanda tendrá un crecimiento exponencial.

Nicolás Giorlando, fundador de Solhé Energía Solar , explicó que algunos proyectos mineros instalan un parque solar en el mismo sitio, mientras otros compran la energía que proviene de campos solares . Sumó que muchos de los parques grandes, como los de Genneia e YPF , venden energía a empresas, incluidas las mineras.

Acotó que a los emprendimientos mineros se les exige una cuota de sustentabilidad y el uso de energía solar les permite responder a esa demanda.

Leonardo Scollo, socio fundador de Energe, comentó que hasta ahora no han desarrollado un proyecto vinculado con el mundo minero, aunque, en su momento, hicieron uno para la brasilera Vale, cuando estaba en Potasio Río Colorado.

Pero indicó que trabajan con energía renovable que se puede utilizar en cualquier industria y que la minera necesita mucha energía. Explicó que, desde la etapa inicial, cuando se arma el campamento, se suelen utilizar generadores diesel, que se pueden reemplazar por sistemas fotovoltaicos, como ya sucede en el sector petrolero, con instalaciones que luego de terminada la exploración se pueden trasladar a otro sitio.

Y una vez que la mina entra en operación, también se puede utilizar energía solar para abastecer el sitio y la planta de procesamiento. Scollo comentó que, si bien han tenido pedidos de cotizaciones, todavía no han concretado una instalación en un proyecto minero.

Comentó que utilizar paneles fotovoltaicos puede aportar a la sustentabilidad en cuanto al uso de la energía, porque permite “descontar” de las emisiones de carbono que realiza un emprendimiento. En esta línea, señaló que en el mundo se tiende a hacer generación distribuida, es decir, a generar en el mismo lugar donde se consume.

Esto es, dentro de lo sustentable, lo más sustentable, porque no requiere de infraestructura de transporte y distribución. “Los parques grandes tienen su limitación, por la superficie que utilizan, porque compiten con otros usos, ya sea agrícola o de vivienda”, advirtió.

Paneles solares instalados en el techo del IESVU, en La Consulta. Cuando el edificio no tiene actividad, la energía generada vuelve a la red pública.

La ecuación de los costos con paneles solares

Scollo planteó que cualquier desarrollo industrial que tenga la provincia es una oportunidad, porque las industrias utilizan energía y hoy tiene un costo relevante. “En otros momentos de Argentina representaba un costo menor, al cual no se le prestaba mucha atención, pero con este nuevo esquema de tarifas se ha vuelto muy relevante”, precisó.

Incluso, resaltó que muchas industrias no logran ser rentables si no realizan una inversión en energías renovables, porque, este año, las tarifas de servicios públicos evolucionaron muy por encima de la inflación (y todavía hay margen para que sigan subiendo).

De la mano de esto, los tiempos de amortización de la inversión se han reducido notablemente, porque, además, el precio de los sistemas solares ha disminuido.

Giorlando, por su parte, acotó que hay mucha competencia en el sector, lo que contribuyó a esa reducción en los precios y beneficia al consumidor, aunque representa un desafío para las empresas. Añadió que otro es que se achique el tiempo de los trámites municipales para autorizar los proyectos de generación distribuida (los paneles instalados en una vivienda o industria, para autoabastecimiento).

Scollo consideró que un factor que sumará a este panorama es que se reduzcan las tasas de crédito, lo que facilitará aún más la adquisición de equipos. Pese a eso, hay quienes igual están realizando la inversión, porque el tiempo de repago puede llegar a ser de apenas dos o tres años (y los equipos tienen una vida útil de 30). Resaltó que este es el caso de la tarifa industrial, de hasta 50 kW.

Un gran avance para el parque solar El Quemado

Desregulación y oportunidades para las empresas chicas

Giorlando comentó que la Secretaría de Energía de Nación lleva meses avanzando en desregulaciones, lo que abre el juego a otro tipo de empresas. “Una de las cosas que es importante para nuestro sector es que se amplió de 6 a 12 megas la generación distribuida”, indicó.

Detalló que esto abre oportunidades a un mercado más chico que el que se ha estado desarrollando hasta ahora, con los grandes parques de Genneia e YPF Luz.

Pero también mencionó que se licitó un espacio de almacenamiento a gran escala en el AMBA, que es una primera experiencia en este sentido en el país y permitirá estabilizar las redes. Se trata de un proyecto que demandará una inversión de US$ 1.200 millones y que ya se adjudicó a un privado; es decir, no habrá participación estatal. “Es algo que podemos replicar en Mendoza”, destacó.

Scollo coincidió en que hoy las baterías son mucho más eficientes y económicas que años atrás, lo que hace que sea accesible generar proyectos que incluyan el almacenamiento y reemplazar los generadores diesel para abastecer industrias por completo con energía solar.

Además, hay varias obras proyectadas en la provincia, de ampliación de las líneas de alta tensión, lo que favorecerá la construcción de nuevos parques solares en el mediano plazo y coincide con el tiempo del desarrollo de la minería en Mendoza. Giorlando resaltó que este incremento en la capacidad no sólo permitirá que se construyan grandes parques, sino también otros más pequeños, que ya están realizando su aporte a la generación de energía limpia.