15 de mayo de 2026 - 23:50

Los salarios volvieron a perder contra la inflación y cayó el consumo, según datos oficiales

El estudio reveló que en marzo los ingresos avanzaron 2,4% frente al 3,4% de inflación, lo que refleja un deterioro en el poder adquisitivo y limitación en el consumo.

Los salarios vuelven a perder contra la inflación y cae el consumo, según datos oficiales

Los salarios vuelven a perder contra la inflación y cae el consumo, según datos oficiales

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La debilidad del consumo interno se explica en buena medida por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, lo cual queda certificado al comparar índices oficiales de la inflación y evolución de las remuneraciones.

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Según el Indec, la inflación de marzo fue de 3,4%, mientras que la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que publica el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Trabajo registró un crecimiento de 2,4%.

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos
Los salarios perdieron terreno contra la inflación, lo cual agudiza la escasez de recursos de las familias.

Los salarios perdieron terreno contra la inflación, lo cual agudiza la escasez de recursos de las familias.

Cuando se observa el trimestre la tendencia es la misma. La inflación acumulada a marzo fue de 9,4%, mientras que la evolución de los salarios fue de 8,6%, de acuerdo a los datos que constató Agencia Noticias Argentinas.

Esto demuestra que los salarios perdieron terreno contra la inflación, lo cual agudiza la escasez de recursos de las familias.

Además como el “sueldo disponible” luego del pago de obligaciones básicas también se redujo, la capacidad de comprar bienes se deterioró y afecta a comercio e industrias.

Las características del RIPTE y sus límites como indicador salarial

El Gobierno señala que el RIPTE no es un buen indica dor de la evolución de los salarios por su conformación, sin embargo, para elaborarlo se toman una serie de factores que dan una idea de valores que sirven para marcar la tendencia.

  • Los salarios evaluados son los correspondientes a los puestos de trabajo con una antigüedad de 13 meses o más.
  • Considera los salarios de los puestos de trabajo del sector privado y del sector público nacional, provincial y municipal que hayan transferido sus cajas previsionales SIPA.
  • Solo cuantifica los componentes remunerativos del salario (imponibles al sistema de seguridad social).
  • Tiene en cuenta el monto salarial hasta el tope imponible definido para los aportes personales al sistema de seguridad social

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