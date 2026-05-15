15 de mayo de 2026 - 20:50

El dólar oficial se ubicó en $1.420 y cerró la semana sin cambios significativos

La cotización del dólar oficial aumentó $5 este viernes en el Banco Nación y volvió a ubicarse en la franja de los $1.420 para la venta.

Dólar este viernes 15 de mayo

Dólar este viernes 15 de mayo

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El dólar oficial cerró este viernes en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del jueves.

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La divisa estadounidense obtuvo una leve suba sobre el cierre de jornada, de manera tal que volvió a ubicarse en la zona de los $1.420. De punta a punta en esta última semana, la cotización no tuvo variaciones.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.420 y $1.425 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

Por otro lado, el dólar blue se cotizaba este viernes en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, con una baja de 0,36% durante la jornada.

En tanto, el tipo de cambio mayorista cerró la semana por debajo de los $1.400: se mantuvo estable en $1.396 y se mantuvo alejado del techo cambiario (actualmente en $1.731) .

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,66% hasta $1430,5, y el CCL (Contado Con Liquidación) hacía lo mismo hasta los $1.487,4 (+0,64%).

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$46.194 millones, al tiempo que compró US$140 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

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