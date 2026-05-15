La FEM respalda a la Coviar y advierte sobre el debilitamiento de las políticas vitivinícolas de largo plazo

Ante la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, la Federación Económica de Mendoza defiende el rol estratégico de la corporación en la articulación público-privada y el desarrollo de la industria en 18 provincias.

El fin de los aportes obligatorios a la Coviar ha dividido a las empresas en Mendoza

A través de un comunicado oficial, la Federación Económica de Mendoza (FEM) manifestó su firme apoyo institucional a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). La entidad gremial empresaria expresó su profunda preocupación frente a la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación, la cual impacta directamente en el funcionamiento de la corporación.

La COVIAR, creada bajo el marco de la Ley Nacional 25.849, ha operado durante más de dos décadas como un actor central para la planificación del crecimiento del sector de forma integrada y coordinada. Desde la FEM subrayan que esta institución es una herramienta estratégica esencial para el desarrollo de la vitivinicultura, con un alcance que abarca a 18 provincias argentinas.

La FEM defiende el rol estratégico de la Coviar Entre los hitos y funciones destacados por la Federación se encuentran la promoción del vino argentino en mercados internos y externos, el impulso al enoturismo y la ejecución de programas de sostenibilidad. Asimismo, se resaltó su labor en la asistencia técnica, la integración de pequeños productores en la cadena de valor y la defensa de intereses comerciales internacionales, incluyendo la protección del mosto argentino.

La FEM también puso en valor el rol protagónico de la corporación en gestiones críticas para la rentabilidad del sector, tales como la eliminación de retenciones, la mejora de los reintegros a las exportaciones y la obtención de financiamiento internacional para programas de integración productiva.

No obstante, la institución advirtió que la vitivinicultura, al igual que otras actividades representadas por la cámara, atraviesa actualmente una situación compleja que demanda soluciones urgentes para mejorar la competitividad. En este contexto, la FEM instó a centrar el debate en la resolución de problemas estructurales mediante un trabajo articulado entre el sector público y el privado. Finalmente, la entidad mendocina reafirmó que fortalecer los espacios de diálogo y consenso es la única vía para garantizar el potencial y la proyección de la industria, asegurando así un crecimiento sostenible para el futuro.