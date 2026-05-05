Rodolfo Vargas Arizu sobre la Coviar: "Habría que desdramatizar un poco"

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu , señaló que la eliminación por parte del Gobierno nacional del aporte obligatorio para financiar a la Coviar es razonable porque la entidad no logró alcanzar los objetivos fijados en el PEVI . Y que, en el complejo momento que atraviesa la vitivinicultura , hay que reducir costos a las bodegas y productores primarios

Recordó que la Coviar se conformó en 2004 y se delineó el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), que se vencía en 2020. Subrayó que en 2004 todos los representantes de la cadena estaban de acuerdo en el plazo hasta 2020, pero cuando se renovó hasta 2030, la situación ya no era la misma y apenas un 30% quería sostenerlo por otra década. Principalmente, quienes estaban en la conducción de la corporación.

En cambio, muchas cámaras habían decidido retirarse de la mesa porque no se alcanzaron los objetivos que el PEVI había fijado: crecimiento de las exportaciones , aumento de consumo en el mercado interno , modernización, incorporación de productos con valor agregado y defensa del pequeño productor.

“ Ninguno de esos parámetros se cumplió . ¿Porque estuvo mal gestionado? No, porque el país no daba las condiciones adecuadas . Por ejemplo, en ese período tuvimos retenciones a las exportaciones de un producto terminado, una botella de vino, que no es lo mismo que un granel o un grano”, detalló.

Sumó que el vino fraccionado es un producto sofisticado en el que se invierte mucho dinero en comercialización en el exterior: viajes, ferias, etcétera. “Es imposible que eso tenga retención”, subrayó, aunque sucedió, y hasta 2023, cuando se logró, por gestiones conjuntas, en las que participó la Coviar, que se eliminaran.

“Pero, entonces, ¿eso estuvo mal manejado? No. En el momento en que lo hicieron, creo que fue bueno. No se dieron las condiciones adecuadas, porque se exportaban cerca de US$ 1.000 millones anuales y ahora se exportan US$ 700 millones. El mercado interno estaba en 30 a 35 litros per cápita por año y hoy está en 16. O sea, ninguna de las premisas se cumplió. Entonces, hay que desdramatizar”, lanzó.

SOCIALES- COVIAR- 11 Gran convocatoria en el tradicional Desayuno de COVIAR, uno de los encuentros centrales de la agenda vendimial. Daniel Caballero/ Los Andes

Quitar costos a la cadena

En esta línea, el ministro consideró que es razonable que, si no se cumplieron los objetivos que se había fijado el PEVI, la contribución a la Coviar deje de ser obligatoria. Añadió que ahora será responsabilidad de la vitivinicultura sostener la entidad.

Asimismo, evaluó que, en el momento complicado que está atravesando la vitivinicultura está bien bajarles un costo a los productores y las bodegas; en particular de algo que no ha funcionado como se esperaba. “No ha dado resultado durante los últimos 20 años y no va a dar resultado para adelante”, aseveró. Aunque reconoció que es de esperar que haya “ruido” por parte de las entidades que hoy participan de la dirección de Coviar.

Vargas Arizu resaltó que, si bien la contribución la pagan las bodegas por uva ingresada, lo tienen en cuenta en el valor de la materia prima que le fijan a los productores, por lo que, en definitiva, lo paga el eslabón primario de la cadena.

Cosecha tacho vino viñedo vitivinicultura

Qué pasará con el desayuno

Consultado sobre si esto implicará la desaparición del tradicional desayuno de la Coviar, en el Park Hyatt Hotel, el ministro reconoció que, si se quedan sin financiamiento, es posible que deje de realizarse.

Pero optó por ver el lado positivo de eso. “Las grandes crisis unen. Yo me imagino un gran almuerzo de las fuerzas vivas, como era antes. Todos juntos en un mismo lugar, tanto bodegas de vino fino como bodegas de vinos comunes, gente que exporta uva en fresco, mosto, pasa. Toda la vitivinicultura junta en pos de un mismo criterio”, avizoró.

De hecho, resaltó que Bodegas de Argentina quiere lo mismo que la Coviar: aumento de las exportaciones, porque el mercado interno es inelástico y no se puede incrementar tanto el consumo, pero sí hay mucho terreno para ganar en el mercado externo.

“Tenemos la mejor relación precio-calidad en el mundo hoy y solamente 2,5 a 2,8% del mercado internacional, siendo el sexto, séptimo productor mundial. Con lo cual, deberíamos alcanzar el 5 a 6% en exportaciones. Y es la primera vez que tenemos un tipo de cambio plano, que no se mueve, para importar e incorporar tecnología y para exportar; que tenemos comunicación con el exterior, que ya nos conocen, que tenemos una marca registrada, que es el Malbec”, enumeró.