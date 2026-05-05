5 de mayo de 2026 - 08:56

Sturzenegger celebró el fin del aporte obligatorio a Coviar: "Una aberración que tenía a todos como víctimas"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado dijo que nunca se alcanzaron los resultados trazados desde 2004 y que "una cámara empresaria no puede financiarse con un impuesto obligatorio recaudado por el Estado". Además destacó el rol de un productor mendocino.

Federico Sturzenegger celebró el fin de los aportes obligatorios a la Coviar

Federico Sturzenegger celebró el fin de los aportes obligatorios a la Coviar

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró esta mañana el fin de los aportes obligatorios a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), a partir del cierre del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI). Habló de una "aberración que tenía a la industria del vino y a todos nosotros como víctimas", señaló la "reducción de competitividad" que provocó durante su vigencia y destacó a un productor mendocino que le transmitió la idea.

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A través de su cuenta de la red social X, y en referencia a la resolución 55/2026, el funcionario anunció: "Eliminamos un impuesto que el Estado había regalado a privados".

"Te contamos hoy una historia increíble: la de un Estado que cobra impuestos, pero no para financiar el gasto público, sino que recauda ¡para privados! Sí lo que lees. Hoy, luego de más de 20 años, terminamos con esta aberración que tenía a la industria del vino y a todos nosotros como víctimas", dijo.

Con una chicana al kirchnerismo ("kukitas"), Sturzenegger subrayó que con los aportes a Coviar "las exportaciones nunca llegaron a la marca de USD 2.000 millones anuales y la participación argentina en las exportaciones mundiales se mantiene por debajo del 2,5%, muy lejos del 10% prometido".

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"En total entre 2004 y 2025 se le sacaron al sector (lo pagamos todos nosotros) USD 300 millones para financiar resultados que nunca llegaron. Es decir que la Coviar lejos de aportar competitividad en realidad la reducía", denunció.

"Para colmo, en 2024 el ajuste de la contribución superó a la inflación en 97,2 pp y en 2025 en 13,5 pp. El plan fracasaba y la contribución, en vez de bajar, subía por encima de la inflación. Sí……, ¡la misma COVIAR se atribuía la facultad de aumentarse su propia contribución! Ay Diosito mío", lanzó el ministro de la "motosierra".

Sturzenegger enfatizó en que "una cámara empresaria no puede financiarse con un impuesto obligatorio recaudado por el Estado" y que debe asegurarse la "libertad de asociación" como sucede con Bodegas de Argentina o Wines of Argentina, que se manejan con un sistema voluntario de aportes.

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"Acá el Estado convertía en obligatorio el financiamiento de una entidad privada, y a quien no pagaba le clausuraban la bodega. A esto se suma que tampoco existía transparencia ni información certera sobre el uso de los fondos que iban a parar a la Coviar", manifestó.

En otro tramo de su mensaje, Sturzenegger mencionó al productor mendocino Carlos Clement como uno de los impulsores para poner fin a la obligatoriedad de los aportes.

"Un día me preguntó por qué seguía Coviar si tenía mandato vencido. Ahí nos pusimos a investigar y encontramos lo que mencionamos arriba: que, efectivamente, el mandato estaba vencido y nunca había sido prorrogado. En realidad, Coviar estaba cobrando en la ilegalidad. Gracias a Carlos por orientarnos", resaltó el ministro de Desregulación.

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