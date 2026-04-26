26 de abril de 2026 - 18:27

Sturzenegger planteó modernizar y achicar la estructura del Servicio Meteorológico Nacional

El ministro criticó el funcionamiento del organismo y planteó una modernización profunda. Aseguró que hay exceso de personal y tecnología obsoleta en el sistema actual.

.Federico Stuzenegger.

.Federico Stuzenegger.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lanzó fuertes críticas contra el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El funcionario planteó la necesidad de una reforma estructural basada en la modernización tecnológica y la reducción de personal.

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A través de redes sociales, el funcionario describió el funcionamiento del organismo como obsoleto y señaló que aún se utilizan métodos manuales para la recolección de datos, en contraste con los estándares actuales basados en automatización y análisis digital.

Diagnóstico oficial: estructura sobredimensionada y tecnología atrasada

Según los datos difundidos por el ministro, el SMN cuenta con alrededor de 1.000 empleados, pero solo una veintena serían meteorólogos. Además, indicó que muchas estaciones meteorológicas tienen más de 50 años de antigüedad.

Posteo de Federico Stuzenegger
Posteo de Federico Stuzenegger.

Posteo de Federico Stuzenegger.

Sturzenegger afirmó que en varios casos los datos climáticos aún se registran en papel y luego se cargan en sistemas informáticos antiguos, lo que consideró un esquema ineficiente frente a las tecnologías actuales.

Propuesta de modernización y reducción de personal

El funcionario sostuvo que una transformación profunda permitiría reducir significativamente la dotación, llevando el organismo a operar con cerca de 150 personas, mediante la incorporación de estaciones automáticas capaces de transmitir datos en tiempo real.

En ese sentido, planteó que el ahorro en salarios podría destinarse a la renovación completa de la infraestructura tecnológica.

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El ministro también vinculó la falta de modernización con posibles fallas en los sistemas de alerta temprana ante eventos climáticos extremos, mencionando antecedentes como los ocurridos en La Plata y Bahía Blanca. Según su análisis, una red más eficiente permitiría mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y fortalecer la seguridad de la población.

De esta manera, las declaraciones se enmarcan en la estrategia del gobierno de Javier Milei de reducir el gasto público y avanzar en la modernización del Estado. La propuesta generó debate por el alcance de los cambios planteados y el impacto que podría tener sobre el funcionamiento del organismo y su personal.

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