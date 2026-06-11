Karina Milei reunió a la cúpula oficialista y saludó a Bullrich por su cumpleaños

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , utilizó sus redes sociales para compartir una imagen de una reunión de la mesa política del Gobierno , donde además destacó el cumpleaños de Patricia Bullrich . La publicación fue interpretada en ámbitos políticos como una muestra de respaldo a la ministra y de cohesión dentro del oficialismo.

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La fotografía fue tomada durante un encuentro realizado en la Casa Rosada , en el que participaron algunos de los principales referentes del espacio gobernante. Junto a la imagen, Karina Milei escribió un mensaje en el que hizo referencia al trabajo político desarrollado durante la jornada y saludó a Bullrich por un nuevo aniversario de su nacimiento.

En la escena difundida se observa a la dirigente soplando una vela colocada sobre una torta, rodeada por integrantes de la conducción política del Gobierno nacional.

Según trascendió, el encuentro tuvo como objetivo avanzar en la coordinación de los proyectos y estrategias parlamentarias que el Ejecutivo busca impulsar en el Congreso durante las próximas semanas. Se trató de una reunión de casi dos horas, que también definió la presentación del informe de gestión de Manuel Adorni en el Senado.

Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia . ¡FELIZ CUMPLE PATO!! @PatoBullrich pic.twitter.com/pu7awXm7sQ

A diferencia de otros encuentros, no se difundieron detalles de las conversaciones de manera oficial. La cita se realizó mientras persisten las diferencias entre Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete.

Cabe recordar que la senadora volvió a cuestionar a Adorni por su declaración jurada patrimonial y sostuvo que la situación constituye una "omisión ética". Desde La Libertad Avanza, en tanto, relativizaron el impacto de sus declaraciones y aseguraron que el tema perderá relevancia con el paso de los días.

De la reunión participaron el asesor presidencial Santiago Caputo, Eduardo Menem, el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt, además de Manuel Adorni y la propia Karina Milei.

La única ausencia fue la del ministro de Economía, Luis Caputo, quien había comunicado previamente que no concurriría debido a un viaje por motivos personales.