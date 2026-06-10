El Gobierno y las universidades acordaron una suba salarial, pero el conflicto sigue abierto

Luego de varios meses de negociaciones y advertencias de paro , el Gobierno y las universidades públicas alcanzaron un acuerdo para actualizar los salarios docentes y no docentes, y reforzar el financiamiento. El entendimiento permitió desactivar, por ahora, nuevas medidas de fuerza.

Uno de los puntos destacados del convenio es la incorporación de $50.000 millones para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Además, el esquema salarial acordado recibió el respaldo de los gremios que representan a los trabajadores del sector.

A pesar del acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que contempla una recomposición salarial escalonada y el envío de partidas para cubrir gastos operativos de las casas de estudio, el conflicto por el financiamiento del sistema universitario continúa abierto en la Corte Suprema.

El primero será del 21,33% y se aplicará sobre los haberes de junio, mientras que el segundo, del 3%, se abonará en octubre. La recomposición equivale a 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto busca compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026.

Qué opinó el Gobierno nacional: “Logramos que aceptaran”

Para el oficialismo, lo que sucedió este miércoles marca que consiguieron “torcerle el brazo” a la postura intransigente de los rectores y que podrán cuidar las cuentas públicas. Desde hace semanas que en el oficialismo señalaban que no podían ofertar más que las cifras que lanzaron en la mesa de negociación. Y confiaban en que, ante la urgencia de presupuestos, los representantes de las casas de estudio iban a firmar un pacto.

Pero este entendimiento no equivale a que se termine la pelea entre las partes. Los rectores adelantaron que, más allá de este pacto, continuarán en plena demanda judicial para que Nación cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Una normativa vetada y que se encuentra bajo el análisis de la Corte Suprema, sin definición por el momento.

La posición sindical: “Empezamos a recomponer el salario”

La Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) destacó el acuerdo. En un comunicado, expresó que “tras dos años y medio de lucha y cuatro marchas federales, logramos que el Gobierno convoque a paritarias y presente una propuesta para empezar a recomponer el salario perdido desde que Milei es presidente”.

“El ofrecimiento contempla un 24,33% de actualización salarial: 21,33% en junio, sobre los básicos de mayo, y 3% en octubre. Además, el aumento de junio impacta en el cálculo del medio aguinaldo. Desde FEDUN remarcamos que es un avance importante, pero que la lucha continúa para recuperar integralmente el salario perdido”, completaron.