Tras meses de conflicto, el Gobierno y las universidades avanzan hacia un acuerdo por el financiamiento.

Este martes, desde el Gobierno nacional aseguraron que "hay buen clima de negociación”, respecto a los avances que consiguió con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en pos de sellar un pacto que derive en mayores fondos para las casas de estudio . Este escenario aparece luego de meses de conflicto intenso, que incluyó masivas movilizaciones y con cambios en los últimos días.

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“Es esto o nada”, remarcaron funcionarios al tanto de la negociación, que siempre creyeron que en algún momento su contraparte iba a ceder.

En la administración de La Libertad Avanza sienten que “le torcieron el brazo” a los rectores que exigieron a lo largo de este año los fondos contemplados en la judicializada Ley de Financiamiento Universitario , sancionada en 2025 y vetada por el jefe de Estado.

De este modo, la cartera de Sandra Pettovello propuso un incremento salarial del 24%. En concreto, se menciona un alza del 21,33% para el haber de junio sumado a un 3% en octubre, de acuerdo a lo que trascendió. También se incluyeron en la conversación $50.000 millones para los hospitales universitarios, otro punto de disputa entre las partes.

Los rectores mantienen la presión judicial

Según trascendió, en Casa Rosada son optimistas y mencionan que hay muy buena predisposición. Del lado de los rectores, le señalan a NA que hay canales abiertos y que hubo una modificación de postura ante las dificultades económicas en las que se encuentran sumergidas las casas de estudio.

Sin embargo, aclararon un punto que consideraron esencial: este panorama no implica que se retiren los reclamos judiciales para que se ponga en marcha la normativa que, para Milei, liquidaba el equilibrio fiscal. También, mencionaron que esta cifra debe representar un punto de inicio, que no clausura la disputa por mayor presupuesto. “Es una migaja y los reclamaron continuarán”, plantearon.

Por otro lado, hay posibilidades que este entendimiento sea acompañado por los sindicatos que representan a los empleados de las casas de estudio superior. Por el momento, están analizando el escenario paritario, revisando cifras, y no se descarta que los dirigentes acompañen.

Esta modificación del escenario aparece en la jornada en la que el frente sindical universitario encaró una protesta en la plaza de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo, con clases públicas, fue pedir que el máximo tribunal de Justicia le de luz verde a la Ley de Financiamiento Universitario, que se encuentra bajo análisis.