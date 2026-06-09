9 de junio de 2026 - 14:34

Elecciones en la UNCuyo: dirigentes cornejistas acudieron a las urnas para respaldar a Gabriel Fidel

El ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, y la senadora Mariana Juri ya votaron en la UNCuyo.

El ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, votó en la FCPyS&nbsp;

El ministro de Educación, Cultura e Infancias, Tadeo García Zalazar, votó en la FCPyS 

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Prensa García Zalazar
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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Por Jorge Yori
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La elección es seguida de cerca por el oficialismo provincial, que apuesta por un triunfo del espacio “Sumar Universidad”, encabezado por Gabriel Fidel, dirigente con histórica cercanía política a Cornejo y exfuncionario provincial.

Uno de los primeros en votar fue el ministro de Educación, Cultura e Infancias de Mendoza, Tadeo García Zalazar, quien compartió imágenes desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con el candidato oficialista y destacó la participación democrática en la casa de estudios.

Hoy volví a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para votar en las elecciones que se están desarrollando en toda la UNCuyo. Siempre es lindo regresar a la universidad, recorrer espacios que forman parte de la historia personal y ver a estudiantes, docentes y graduados participando de una nueva jornada democrática”, publicó en X.

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También se expresó el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza y titular de la UCR provincial, Andrés "Peti" Lombardi, quien explicitó su respaldo a los candidatos alineados con el oficialismo universitario.

“Las instituciones se conducen con experiencia, gestión y un proyecto claro. Hoy acompañé en la UNCuyo a Sumar Universidad, de Gabriel Fidel y Filippini, y en Económicas a Miguel González Gaviola y Patricia Puebla. La comunidad universitaria define hoy su futuro”, sostuvo el dirigente radical.

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Por su parte, la senadora nacional Mariana Juri también difundió su voto en redes sociales y reivindicó el rol de la universidad pública.

“La Universidad también construye futuro. Hoy voto como profesora en la UNCuyo, para que nuestra querida Universidad siga siendo el faro de crecimiento de Mendoza proyectada al mundo. Ser de la UNCuyo es para siempre”, expresó.

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La elección universitaria se desarrolla este martes en las distintas unidades académicas de la UNCuyo, donde estudiantes, docentes, egresados y personal de apoyo académico eligen autoridades y representantes.

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