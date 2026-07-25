En Brasil, Milei respaldó la candidatura a presidente de Flavio Bolsonaro: "Haga este país grande nuevamente".

El presidente Javier Milei llegó este viernes por la noche a Brasil para iniciar una visita oficial centrada en respaldar la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, en un contexto de tensión política con el actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

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El jefe de Estado argentino aterrizó en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en San Pablo, poco antes de las 22.30. Lo acompañan el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

La gira forma parte de una serie de viajes internacionales con los que Milei busca fortalecer vínculos con dirigentes de la derecha regional y proyectarse como una de las principales figuras de ese espacio político a nivel internacional.

La relevancia que el mandatario le otorgó a esta visita quedó reflejada en la postergación de su participación en el acto central de la Expo Rural, que habitualmente se realiza los sábados y que este año fue trasladado al domingo para permitir su presencia.

Milei participó del acto del Partido Liberal (PL) en San Pablo donde llamó a los brasileños a respaldar a Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre.

"La decisión que tienen delante de ustedes es clara. Y, aunque el camino sea duro y los enemigos, a diestra y, sobre todo, a siniestra, quieran destruirlos, la libertad está por encima de todo. Finalmente, para este 4 de octubre, vayan todos a las urnas por el futuro, por Brasil", dijo.

Hoje estive ao lado do presidente da Argentina, @JMilei , do governador de São Paulo, @tarcisiogdf , e do prefeito de São Paulo, @ricardo_nunessp . Quatro lideranças, um compromisso: menos burocracia, mais liberdade e respeito ao dinheiro do povo. pic.twitter.com/frtylmq4Pv — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 25, 2026

Luego, sumó: "Vamos Flávio, vamos para adelante. Haga a Brasil grande nuevamente".

En su discurso, el mandatario también se refirió a un término que denominó "riesgo Lula": "Hoy Brasil va camino a una crisis de deuda, derivada de que Lula no hizo el ajuste fiscal que la situación demandaba y ahora la está empeorando para tener chances de ganar".

Y continuó: "El despilfarro, tarde o temprano, se paga, y esperemos que lo pague aquel que lo causó, perdiendo en las urnas en octubre. Volvió el poder radicalizado, tomando páginas del libro de desastres que en Argentina escribió el kirchnerismo".

El Presidente Javier Milei participó de un encuentro con el Gobernador del Estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas, y con el Senador y candidato a Presidente de Brasil, Flávio Bolsonaro, en el Palácio dos Bandeirantes, la casa de gobierno de San Pablo.

"Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Kuka; acá, en Brasil, hoy tienen el riesgo Lula, y se refleja claramente en el mercado accionario", sentenció.

Milei fue condecorado en San Pablo

Antes del acto de Bolsonaro, Milei pasó por el Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde fue recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas con honores militares.

Durante la ceremonia, el mandatario argentino recibió la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción otorgada por el Estado de San Pablo.

El Gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas (2-i), y su esposa Cristiane Freitas (i), el presidente de Argentina, Javier Milei (2-d), y su hermana, Karina Milei, este sábado, en Sao Paulo (Brasil). EFE

Durante su visita al Palacio, Milei sostuvo una reunión privada con Freitas en la que discutieron asuntos de interés bilateral en el área económica y comercial.

El estado de San Pablo, principal polo industrial de Brasil, tiene una sólida relación comercial estratégica con Argentina, especialmente en el sector automotriz.

"Argentina es un socio estratégico para San Pablo y los números muestran la fuerza de esta cooperación", afirmó el gobernador, al destacar la intención de ampliar inversiones y oportunidades de desarrollo conjunto.

La región concentra el 46 % de las exportaciones brasileñas hacia Argentina, según los datos divulgados por la gobernación.

Flávio Bolsonaro desafiará a Lula en las elecciones de Brasil

Las elecciones presidenciales de Brasil se celebrarán el próximo 4 de octubre. Luiz Inácio Lula da Silva buscará la reelección y un cuarto mandato al frente del país, mientras que Flávio Bolsonaro intentará suceder a su padre como principal referente de la derecha brasileña.

De acuerdo con los sondeos de opinión más recientes, Lula mantiene una ventaja en la intención de voto frente al senador del Partido Liberal.

El senador de Brasil Flávio Bolsonaro reacciona en la convención nacional del Partido Liberal de Brasil (PL) este sábado, en São Paulo (Brasil). EFE

Javier Milei no podrá reunirse con Jair Bolsonaro

Uno de los objetivos iniciales del viaje era concretar un encuentro con el expresidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, la Justicia brasileña impidió la reunión.

El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, rechazó el pedido presentado por la defensa del exmandatario para autorizar la visita de Milei durante su estadía en Brasil.

Jair Bolsonaro cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a 27 años de prisión por intentar mantenerse en el poder luego de perder las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.