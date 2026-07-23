23 de julio de 2026 - 09:13

Tras el revuelo, Javier Bardem acomodó sus dichos sobre Argentina y se lanzó contra Milei

El actor español dijo que le "parecía injusto que se la juzgase a la Selección Argentina por las actitudes del presidente", a quien cuestionó por ser aliado de Israel.

Javier Bardem aclaró sus dichos sobre Argentina y apuntó directo a Javier Milei

Javier Bardem aclaró sus dichos sobre Argentina y apuntó directo a Javier Milei

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Después de la viralización y el repudio, el actor español Javier Bardem salió a aclarar sus críticas contra Argentina y separó al pueblo del presidente Javier Milei, a quien acusó de ser "cómplice" de un "genocidio" por los ataques de Israel en Gaza.

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Durante la entrevista original con el periodista Mehdi Hasan, realizada poco después de la final contra España, Bardem analizó cómo la postura geopolítica de Milei influyó en el clima del partido.

Rosalía, Javier Bardem, Samuel L. Jackson y Pedro Pascal, en contra de Argentina

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La estrella de cine aseguró que el apoyo "incondicional" y "orgulloso" de Milei hacia el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien calificó como "criminal de guerra", generó que parte del público apoyara a España en lugar de a la Albiceleste.

"Decía que me parecía injusto que se la juzgase a la Selección Argentina por las actitudes del presidente de Argentina, Javier Milei, puesto que Milei no representa ni mucho menos a la gran mayoría de argentinos", comentó en un nuevo video publicado en redes sociales.

Video de la aclaración de Javier Bardem:

Para Bardem, el apoyo de Milei a Netyanahu “haría que mucha gente apoyase al equipo contrario, independientemente de la calidad indiscutible del fútbol argentino, lo cual también es muy injusto”.

"Lo que nunca he dicho y nunca diría es si Argentina es un país xenófobo. O racista o no sé qué, no sé qué leches; eso nunca ha salido de mi boca y nunca saldrá", aclaró Bardem, desligándose del motivo de cancelación que sufrieron artistas como Pedro Pascal o Samuel L. Jackson.

"Porque yo por Argentina no tengo más que mucho cariño, respeto, gratitud y admiración", afirmó el actor español.

Entonces, optó por dejar elogios: "En el aspecto político, Argentina es una inspiración para mucha gente en mi país. Por el proceso que se ha hecho de reparación para traer justicia a las víctimas de la dictadura militar. Un proceso de reparación que, por ejemplo, en mi país no se ha hecho, desgraciadamente".

"Significan tanto para mí, en todos los niveles: creativos, artísticos, personales, intelectuales, emocionales. Gente a la que admiro, respeto y quiero muchísimo", subrayó el protagonista de éxitos como "Sin lugar para los débiles" y "F1".

El video original de Javier Bardem que sembró polémica en Argentina:

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