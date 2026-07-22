Ibai Llanos anunció el cronograma de La Velada del Año 6: cuándo es y cómo verla desde Argentina

El famoso creador de contenido Ibai Llanos anunció el cronograma completo de La Velada del Año 6 , el histórico evento que reúne grandes figuras de las redes sociales y capta a miles de personas. La jornada combinará boxeo amateur y shows musicales con Yandel, Juanes, Anuel AA, entre otros.

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La propuesta podrá seguirse en vivo desde Argentina de forma totalmente gratuita, a través del canal de Ibai en la plataforma de streaming Twitch. La cita será este sábado 25 de julio en el estadio La Cartuja, de Sevilla. El evento comenzará a las 19 (hora de España), es decir, a las 14 en Argentina .

Como en las ediciones anteriores, la transmisión estará disponible a través de los canales oficiales de Ibai en Twitch y YouTube . Además, distintos medios españoles realizarán una cobertura en vivo con el desarrollo de cada combate.

La sexta edición contará con diez peleas, cinco masculinas y cinco femeninas, protagonizadas por creadores de contenido, periodistas y artistas de distintos países. También habrá presentaciones musicales durante toda la jornada. Según informan medios locales, ya se agotaron las 80 mil entradas.

Entre los cruces más esperados aparecen el del periodista argentino Gastón Edul frente al español Edu Aguirre, además del combate entre Lit Killah y Kidd Keo. Otro de los duelos destacados enfrentará al argentino Gero Arias con el español Viruzz.

Quiénes participan de La Velada del Año 6

La Velada del Año VI. Sábado 25 de julio. Estadio La Cartuja, Sevilla.

Edu Aguirre vs. Gastón Edul. Los periodistas se verán las caras arriba del ring, uno español y el otro argentino, justo a una semana de haber finalizado la Copa del Mundo que dejó al seleccionado albiceleste derrotado por el país ibérico.

Fabiana Sevillana vs. La Parce.

Clersss vs. Natalia MX.

Lit Killah vs. Kidd Keo. Otra vez un argentino y un español se enfrentarán en el ring. Los cantantes intercambiaron mensajes en sus redes sociales antes del encuentro y el 25 de julio se verán las caras y sus ánimos tras el Mundial 2026.

Alondrissa vs. Angie Velasco.

Virzz vs. Gero Arias. Este combate será sin casco; el español ya peleó en tres oportunidades anteriores y ahora se batirá a duelo frente al argentino, quien planea llegar a los Juegos Olímpicos de 2028.

Roro vs. Samy Rivers.

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer.

Plex vs. Fernanfloo.

IlloJuan vs. Thegref. Los españoles son dos de los pesos pesados de la creación de contenido en su país. Los fanáticos esperan ver el 25 de julio un gran combate.