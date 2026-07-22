Cancelaron un homenaje sinfónico a Rosalía en Córdoba tras la polémica en redes sociales

El Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) de Córdoba confirmó la cancelación del evento "Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico" , que estaba previsto para realizarse este jueves, luego de que los organizadores denunciaran haber recibido numerosos mensajes de rechazo en redes sociales.

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A través de sus canales oficiales, la institución informó que la suspensión respondió a "razones ajenas a la organización del museo" , sin brindar mayores precisiones sobre la medida.

La propuesta artística era impulsada por Impacto Producciones , responsable de coordinar un ensamble integrado por músicos y técnicos cordobeses.

Desde la productora señalaron que el espectáculo había sido planificado varios meses antes de la controversia que actualmente rodea a la artista española y remarcaron que no mantenían ninguna vinculación con sus decisiones personales.

Pese a esos argumentos, el evento finalmente fue suspendido. Al comunicar la decisión, el museo expresó: "Lamentamos los inconvenientes que esto pueda ocasionar y agradecemos enormemente su comprensión e interés".

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El museo explicó los motivos de la suspensión

El director del MMAU, Piky Sánchez, confirmó al medio local ElDoce.tv que la decisión estuvo vinculada con el rechazo que comenzó a manifestarse en redes sociales después de la polémica protagonizada por la cantante.

Según explicó, el objetivo del ciclo era promover propuestas culturales alternativas y destacó que los músicos llevaban un largo tiempo preparando la presentación.

La controversia que rodea a Rosalía

La cancelación se produjo en medio de la repercusión generada por una publicación difundida por Rosalía en sus redes sociales tras la final del Mundial 2026. La artista compartió un video en el que la figura pública Mía Khalifa celebraba la victoria de España sobre la Selección Argentina, acompañado por la canción "La perla".

Ese gesto provocó críticas de numerosos usuarios argentinos, quienes manifestaron su rechazo en plataformas digitales.

En un intento por desvincular el espectáculo de esa controversia, Impacto Producciones había aclarado previamente: "Somos una productora artística independiente que no representa ni actúa en nombre de Rosalía, no administra sus redes sociales ni participa en sus decisiones personales".

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Aunque posteriormente la cantante pidió disculpas por lo ocurrido, la polémica continuó generando repercusiones y terminó derivando en la suspensión del concierto homenaje previsto en Córdoba.