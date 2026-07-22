La polémica en torno a los recitales de Rosalía en Buenos Aires sumó un nuevo episodio. Numerosos fanáticos que compraron entradas manifestaron su malestar por la respuesta recibida al solicitar el reembolso de sus tickets.

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Polémica por el posteo anti-Argentina de Rosalía: fans venden sus entradas para sus shows en Buenos Aires

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el conflicto se intensificó después de las repercusiones que generó en redes sociales un video atribuido a la cantante, tras la final del Mundial 2026 , lo que motivó a parte del público a intentar cancelar su asistencia a los espectáculos programados para agosto.

En ese contexto, los usuarios denunciaron que DF Entertainment , empresa organizadora de los recitales, no respondió a sus consultas, mientras que las contestaciones enviadas por la ticketera del Movistar Arena provocaron nuevas críticas.

A través de publicaciones en la red social X, distintos compradores difundieron capturas de pantalla con las respuestas recibidas desde el servicio de atención al cliente. De acuerdo con esos mensajes, la ticketera informó que el plazo para solicitar una devolución se limita a los diez días posteriores a la compra de la entrada , independientemente de la fecha en que se realice el espectáculo.

Crecen los reclamos por las entradas de Rosalía y denuncian que no se realizan devoluciones.

El comunicado enviado a los usuarios señala: "Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra . Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción".

Y cierra: "En caso de no poder/querer asistir al show, podés transferir tus QR —una vez que se habiliten en tu cuenta de Movistar Arena— a un tercero para que asista en tu lugar".

Crecen los reclamos por las entradas de Rosalía y denuncian que no se realizan devoluciones.

Los compradores cuestionan la política de devoluciones

La respuesta generó un mayor malestar entre quienes pretendían recuperar el dinero de las entradas.

En las redes, los compradores sostienen que la interpretación del botón de arrepentimiento y de la Ley de Defensa del Consumidor aplicada a espectáculos suele contemplar plazos vinculados con la fecha del evento y no únicamente con el momento en que se efectuó la compra.

En ese escenario, quienes no lograron obtener un reembolso por los canales oficiales señalaron que la única alternativa disponible es transferir o revender los códigos QR a otras personas.

Mientras continúa la controversia, los espectáculos de Rosalía permanecen programados para los días 1, 2, 4 y 6 de agosto, en un clima de creciente tensión entre parte del público que adquirió entradas y busca recuperar el dinero invertido.