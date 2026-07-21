Felipe Fort confirmó su relación en redes y su hermana Marta reaccionó con un comentario viral

Felipe Fort volvió a captar la atención de sus seguidores al presentar públicamente a su nueva novia a través de una publicación en Instagram. Sin embargo, más allá de las imágenes románticas compartidas durante sus vacaciones en España, el foco terminó puesto en la reacción de Marta Fort, quien aseguró haberse enterado de la relación al mismo tiempo que el resto de los usuarios.
El posteo de Felipe Fort y el comentario de Marta
Después de varias semanas sin publicar contenido en su perfil, Felipe Fort reapareció con un carrusel de fotografías desde España. La primera imagen lo muestra abrazado a su pareja, quien sostiene un gran ramo de rosas rojas.
La publicación también incluyó un video en el que ambos aparecen caminando de la mano durante un paseo, además de distintas postales de los días compartidos en el verano europeo.
La publicación tomó otro rumbo cuando Marta Fort dejó un comentario que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de ambos. "Me enteré igual que ustedes", comentó. Con esa frase, la influencer dio a entender que desconocía el romance de su hermano y que supo de la relación a través de la publicación realizada en Instagram.
El reproche de Martita a su hermano Felipe por su nueva novia.
Instagram / @felipe_fort_
Marta Fort le hizo un reproche a su hermano Felipe.
Instagram/martacfort
Qué había contado Marta Fort sobre las parejas de Felipe
Felipe Fort mostró a su nueva pareja y el comentario de Marta Fort llamó la atención.
Instagram / @felipe_fort_
Tiempo atrás, Marta Fort había contado públicamente que suele adoptar una actitud muy protectora con su hermano y que acostumbra analizar con atención a las personas que comienzan una relación con él.
En una entrevista explicó que suele actuar como un "filtro" cuando alguna joven se acerca a Felipe Fort y reconoció que prefiere mantener cierta desconfianza inicial hasta conocer mejor a la persona.
"Es como una regla que yo siempre les tengo que hacer la vida imposible a las chongas de mi hermano, desde un primer momento, para tratar de filtrarlas", dijo. Además, agregó: "Antes de pensar bien de la persona, pienso mal y si me demuestra lo contrario, joya".
La influencer también recordó que esa actitud la mantuvo durante la relación de Felipe Fort con Priscila Godoy, al señalar: "Ellos estuvieron como dos años. El primer año le hice la vida imposible, pero imposible".
Con la oficialización del nuevo romance de Felipe Fort, el comentario de Marta Fort volvió a poner en primer plano la particular relación entre los hermanos y generó numerosas reacciones entre los usuarios de las redes sociales.