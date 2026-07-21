Felipe Fort confirmó su relación en redes y su hermana Marta reaccionó con un comentario viral

El hijo de Ricardo Fort compartió un álbum de fotos junto a su nueva pareja durante sus vacaciones en España. La reacción de Marta Fort sorprendió a los seguidores al revelar que desconocía la relación.

Felipe Fort compartió fotos con su novia y el comentario de su hermana se robó la atención.

Felipe Fort volvió a captar la atención de sus seguidores al presentar públicamente a su nueva novia a través de una publicación en Instagram. Sin embargo, más allá de las imágenes románticas compartidas durante sus vacaciones en España, el foco terminó puesto en la reacción de Marta Fort, quien aseguró haberse enterado de la relación al mismo tiempo que el resto de los usuarios.

El posteo de Felipe Fort y el comentario de Marta Después de varias semanas sin publicar contenido en su perfil, Felipe Fort reapareció con un carrusel de fotografías desde España. La primera imagen lo muestra abrazado a su pareja, quien sostiene un gran ramo de rosas rojas.

La publicación también incluyó un video en el que ambos aparecen caminando de la mano durante un paseo, además de distintas postales de los días compartidos en el verano europeo.

La publicación tomó otro rumbo cuando Marta Fort dejó un comentario que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores de ambos. "Me enteré igual que ustedes", comentó. Con esa frase, la influencer dio a entender que desconocía el romance de su hermano y que supo de la relación a través de la publicación realizada en Instagram.

El reproche de Martita a su hermano Felipe por su nueva novia. Instagram / @felipe_fort_ Marta Fort le hizo un reproche a su hermano Felipe. Instagram/martacfort Qué había contado Marta Fort sobre las parejas de Felipe Felipe Fort mostró a su nueva pareja y el comentario de Marta Fort llamó la atención. Instagram / @felipe_fort_ Tiempo atrás, Marta Fort había contado públicamente que suele adoptar una actitud muy protectora con su hermano y que acostumbra analizar con atención a las personas que comienzan una relación con él.