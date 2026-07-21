21 de julio de 2026 - 15:30

Lejos de la televisión, el nuevo negocio de Laura Azcurra después de 25 años de actuación

La actriz lanzó Ayurmate, un emprendimiento de yerba saborizada que integra la medicina Ayurveda y el bienestar consciente junto a un colectivo de mujeres artistas.

Asi es la nueva vida de Laura Azcurra lejos de la televisión.&nbsp;

Asi es la nueva vida de Laura Azcurra lejos de la televisión. 

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Por Daniela Leiva

Laura Azcurra sorprendió con un giro rotundo en su carrera profesional. Tras consolidarse como una de las actrices más versátiles de la televisión, decidió alejarse de los escenarios para apostar por Ayurmate. Se trata de un proyecto personal nacido en 2021 que fusiona la tradición del mate con la sabiduría milenaria de la India.

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Este cambio no es casual. Después de más de dos décadas de éxito en televisión y teatro, la ex protagonista de Soy Gitano profundizó su búsqueda en disciplinas espirituales y holísticas. Lo que comenzó como una exploración personal sobre el cuidado integral terminó materializándose en una marca con identidad propia.

El origen de Ayurmate y la fusión con la Ayurveda

La propuesta central del negocio reside en la combinación de la yerba mate con una selección específica de hierbas y semillas medicinales como marcela, cedrón, manzanilla, coriandro e hinojo. El motivo detrás de esta mezcla es aplicar los principios de la Ayurveda, un sistema que busca el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu a través de lo que consumimos. Cada ingrediente fue elegido no solo por su sabor, sino por su capacidad de generar bienestar y volver a lo natural.

Ayurmate nació en pleno contexto de pandemia como un proyecto colectivo. Azcurra se rodeó de mujeres artistas y emprendedoras para dar vida a esta idea que promueve un consumo más consciente. Además del producto en sí, la marca fomenta hábitos saludables, como el uso de la miel para activar el sistema inmunológico y aportar vitaminas esenciales.

Reinvención y consciencia en la nueva etapa

Esta transición refleja una transformación profunda en la vida de la actriz. Al igual que otras figuras públicas, Azcurra eligió expandir su horizonte profesional hacia propuestas que resuenan con su presente espiritual. Lejos de las luces del set, hoy encuentra en la naturaleza y el emprendedurismo una forma de integrar su faceta creativa con la búsqueda de lo esencial.

El proyecto no solo busca comercializar un producto, sino también invitar a los consumidores a una conexión más profunda con los ciclos naturales. Con esta apuesta, la artista demuestra que es posible reinventar una trayectoria de 25 años sin perder la esencia, transformando un interés personal en una unidad de negocio sólida.

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