20 de julio de 2026 - 12:45

Lejos de la televisión y el modelaje, el nuevo proyecto exitoso de Soledad Fandiño

La actriz profundizó su recorrido dentro del bienestar y completó una nueva formación que combina pilates con un entrenamiento más dinámico.

Lejos de la televisión y el modelaje, el nuevo proyecto exitoso de Soledad Fandiño (2)
Por Andrés Aguilera

Soledad Fandiño volvió a orientar su actividad profesional hacia el movimiento y el bienestar. Después de formarse en yoga, asesoramiento de salud y meditación, anunció que completó una capacitación que le permite trabajar como instructora de Pilates y Sculpt. La actriz compartió parte del proceso de estudio y las prácticas a través de Instagram.

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En marzo de 2026 confirmó que había finalizado la formación y describió la experiencia como transformadora.

En qué consiste su formación en Pilates y Sculpt

El método combina ejercicios propios del pilates con secuencias más dinámicas. La primera parte se concentra en el control corporal, la postura, la movilidad y el trabajo de la zona media.

Sculpt incorpora movimientos de fuerza y resistencia, generalmente con pesas livianas, bandas elásticas u otros elementos. La intensidad y los ejercicios concretos dependen de la clase y de la formación elegida.

Fandiño se capacitó para integrar ambos enfoques dentro de una misma práctica. De acuerdo con lo que compartió públicamente, la formación incluyó estudio técnico, entrenamiento y aprendizaje orientado a la enseñanza.

Un recorrido que había comenzado varios años antes

Este proyecto no representa su primer acercamiento al bienestar. Tras instalarse en Miami, Fandiño contó que se había formado como health coach y profesora de yoga, además de incorporar la meditación a su rutina.

En enero de 2025 recibió un certificado por completar un taller sobre meditación guiada. La formación, dictada en Miami, incluyó técnicas de enseñanza, prácticas de meditación y contenidos relacionados con la filosofía del yoga.

La capacitación en Pilates y Sculpt aparece, por lo tanto, como una nueva capa dentro de un recorrido sostenido. El eje ya no está únicamente en practicar estas disciplinas de manera personal, sino en adquirir herramientas para poder guiarlas y enseñarlas.

Qué cambia en su perfil profesional

Durante gran parte de su carrera, Fandiño estuvo asociada con la televisión, la actuación, la conducción y las campañas de moda. Su presente público muestra una imagen distinta: entrenamientos, alimentación basada en plantas, yoga, meditación y contenidos ligados a hábitos de bienestar.

La nueva certificación le abre la posibilidad de dar clases, producir contenidos específicos o desarrollar propuestas propias. Hasta ahora, sin embargo, no se anunció públicamente la apertura de un estudio, una plataforma de entrenamiento ni un programa comercial concreto.

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