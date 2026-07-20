La dura noticia que recibió Wanda Nara durante la final del Mundial: viajó de urgencia con Maxi López

La modelo contó que tres delincuentes entraron a su casa de Milán mientras sus hijos estaban en el lugar. Regresó de urgencia a Italia.

Wanda Nara confirmó en redes que su casa de campo en las afueras de Milán sufrió un violento robo mientras ella se encontraba en Estados Unidos trabajando en la final del Mundial 2026 entre Argentina vs. España. Tras enterarse de lo ocurrido, abandonó sus compromisos y emprendió el regreso a Italia.

Según contó la conductora argentina, durante el asalto estaban dentro de la vivienda sus hijos y su madre Nora Colosimo, además de los empleados domésticos. Además, detalló que viajó acompañada por su exesposo Maxi López para asistir a la familia y realizar los trámites correspondientes.

"Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán. Mis hijos están bien a pesar del gran susto", escribió Wanda en una historia publicada en su cuenta de Instagram.

También confesó que decidió retirarse antes de que terminara el encuentro luego de recibir el llamado de su madre. “Gracias a la policía que está ahora en mi casa cuidando de mis hijos”, agregó la empresaria.

De acuerdo con la reconstrucción inicial de los investigadores locales, tres delincuentes armados ingresaron a la casa, redujeron a quienes estaban en el interior y los encerraron en un baño mientras recorrían la casa en busca de dinero, joyas, relojes y otros objetos de valor.