19 de julio de 2026 - 19:10

Un público respetable: los fanáticos de la Selección Argentina volvieron a demostrar toda su valía

Como en todo el Mundial 2026, el estadio donde jugó la Selección Argentina lució repleto de hinchas Albicelestes, que alentaron sin parar.

Un público respetable: los fanáticos de la Selección Argentina volvieron a demostrar toda su valía

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EFE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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Durante toda la Copa del Mundo, el hincha argentino hizo lo imposible para entrar a la cancha y alentar a su país. Desde vender un auto o pedir un préstamo, hasta agudizar el ingenio para sortear los controles y llegar a las tribunas sin entradas. La pasión empujó a no quedarse afuera del encuentro más importante de los últimos años.

La Selección Argentina contó con el aguante de sus hinchas:

Un público respetable: los fanáticos de la Selección Argentina volvieron a demostrar toda su valía

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Esta realidad se profundizó en la final, donde los precios de las entradas aumentaron considerablemente. Según datos del propio público Albiceleste, el valor mínimode un ticket osciló entre 10.000 y 30.000 dólares. Un número imposible para gran parte de los fanáticos.

A pesar de esta realidad, la parcialidad nacional hizo el esfuerzo y le encontró la vuelta para ser mayoría en las tribunas del MetLife Stadium. Así, superaron en volumen, color y pasión a la parcialidad española.

La parcialidad Albiceleste fue mayoría en el MetLife:

Un público respetable: los fanáticos de la Selección Argentina volvieron a demostrar toda su valía

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Los hinchas de diversas partes del país y del exterior se hicieron presentes con bombos, banderas, gorritos y las camisetas revoleadas al viento. Desde el emocionante momento de los himnos hasta la culminación del juego con la dolorosa derrota, abundó el estruendoso grito de guerra Albiceleste.

Por otro lado, también hubo muchos foráneos con la camiseta celeste y blanca. La enorme mayoría, atraídos por la figura del astro Lionel Messi. Por eso, la número diez fue la casaca más lucida de toda la cancha.

Pasó otro Mundial, y el hincha argentino demostró una vez más toda su valía. Acompañó a la Selección en cada encuentro, y se coronó como un público respetable.

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