El mensaje de Shakira en apoyo a la Selección Argentina: "Estoy muy orgullosa"

La cantante colombiana Shakira le dejó un mensaje especial a los jugadores de la Selección Argentina, a pesar de la derrota ante España en la final del Mundial 2026.

Video: chilenos celebraron en un mall la derrota de Argentina frente a España

Así fue el show de medio tiempo con Shakira, BTS, Justin Bieber y Madonna en la final del Mundial 2026

"¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes, de @leomessi, el más grande, y agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026", dijo la artista que protagonizó el show de medio tiempo con su hit "Dai Dai".

"¡Siempre en mi corazón!" , declaró Shakira en su historia de Instagram.

Ya en la previa del partido final, la cantante había expresado su deseo de que Argentina ganara el duelo.

El mensaje de Shakira, orgullosa de la Selección Argentina pese a la derrota ante España

Al ser entrevistada, Shakira fue consultada sobre su preferencia entre España y Argentina. Curiosamente, los dos países de sus exparejas, Gerard Piqué y Antonio de la Rúa, respectivamente.

Shakira junto a Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi Instagram

"¿A quién apoyo? Mis hijos están con España. Pero soy amiga de Lionel Messi y estoy orgullosa de todo lo que ha logrado", expresó la barranquillera.

"Es impresionante verlo, a los 39 años, correr como un chico de 18, enfrentarse a atletas de 20 o 24 años, marcar tantos goles y mantener la misma determinación, ambición y compromiso. Me identifico mucho con eso", manifestó la Loba.