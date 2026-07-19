19 de julio de 2026 - 22:17

El mensaje de Shakira en apoyo a la Selección Argentina: "Estoy muy orgullosa"

Pese a la derrota ante España, la cantante colombiana expresó palabras de agradecimiento a la Albiceleste y, en particular, a Lionel Messi.

El mensaje de Shakira, orgullosa de la Selección Argentina pese a la derrota ante España

El mensaje de Shakira, orgullosa de la Selección Argentina pese a la derrota ante España

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El mensaje de Shakira, orgullosa de la Selección Argentina pese a la derrota ante España

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"¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes, de @leomessi, el más grande, y agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026", dijo la artista que protagonizó el show de medio tiempo con su hit "Dai Dai".

"¡Siempre en mi corazón!", declaró Shakira en su historia de Instagram.

El mensaje de Shakira, orgullosa de la Selección Argentina pese a la derrota ante España

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Ya en la previa del partido final, la cantante había expresado su deseo de que Argentina ganara el duelo.

Al ser entrevistada, Shakira fue consultada sobre su preferencia entre España y Argentina. Curiosamente, los dos países de sus exparejas, Gerard Piqué y Antonio de la Rúa, respectivamente.

Shakira junto a Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi

Shakira junto a Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi

"¿A quién apoyo? Mis hijos están con España. Pero soy amiga de Lionel Messi y estoy orgullosa de todo lo que ha logrado", expresó la barranquillera.

"Es impresionante verlo, a los 39 años, correr como un chico de 18, enfrentarse a atletas de 20 o 24 años, marcar tantos goles y mantener la misma determinación, ambición y compromiso. Me identifico mucho con eso", manifestó la Loba.

Shakira elogió a Messi y le dedicó unas palabras a Antonela Roccuzzo

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