Shakira reveló si quiere que gane Argentina o España en la final del Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira , autora de "Dai Dai", el tema oficial del Mundial 2026, reveló su apoyo a la Selección Argentina en la final ante España en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Este domingo, al ser entrevistada por TVE en la previa del partido, la artista fue consultada sobre su preferencia entre España y Argentina. Curiosamente, los dos países de sus exparejas, Gerard Piqué y Antonio de la Rúa, respectivamente.

"La última vez que España llegó a una final fue en Sudáfrica… y la ganaron", recordó Shakira sobre aquel Mundial de 2010 en el que "Waka Waka" fue el hit.

Entonces, reveló que ella va por Argentina , pero que sus hijos Milan y Sasha, fruto de su relación con Piqué, van por España al tener la ciudadanía.

"¿A quién apoyo? Mis hijos están con España. Soy amiga de Lionel Messi y estoy orgullosa de todo lo que ha logrado", declaró la barranquillera.

| Shakira on the Spain vs Argentina World Cup final:



"The last time Spain reached a final was in South Africa… and they won it.



"Who am I supporting? My kids are with Spain. I'm a friend of Lionel Messi and proud of everything he has achieved." pic.twitter.com/Mf8yuFmAEq — CentreGoals. (@centregoals) July 19, 2026

Durante la Copa del Mundo, Shakira estuvo presente en dos partidos de la Albiceleste, así como le dedicó varios posteos a Messi, el gran ídolo argentino.

"¡Lo que Leo Messi está haciendo es más que extraordinario! Muestra los valores de un hombre que está profundamente comprometido y disciplinado, desafiante en el tiempo y todas las probabilidades. Demostrando que una persona no se define por la edad o por lo que otros dicen”.

La historia de Shakira con dedicatoria a Messi y Antonela

Shakira será este domingo una de las estrellas del primer show de medio tiempo de un Mundial, junto a Madonna, BTS y Justin Bieber. Ya estuvo antes en la apertura del primer partido, interpretando la canción oficial "Dai Dai", que gozó de amplio éxito con el primer puesto en Billboard Global 200, Spotify y YouTube.