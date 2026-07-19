Así fue el show de medio tiempo con Shakira, BTS, Justin Bieber y Madonna en la final del Mundial 2026

Ante más de 80 mil espectadores en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Shakira , Madonna, Justin Bieber y BTS se lucieron este domingo en el primer show de medio tiempo en un Mundial de la FIFA.

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El espectáculo, que replicó lo que sucede cada año en el Super Bowl de Estados Unidos, duró unos 11 minutos y reunió a grandes estrellas del pop mundial.

La colombiana Shakira, autora de "Dai Dai" , el tema oficial del torneo, se robó todas las miradas al interpretar el pegadizo hit, acompañada por el cantante nigeriano Burna Boy y los Ghetto Kids, grupo de chicos oriundos de Uganda que son seguidos por millones de usuarios en TikTok.

A sus 67 años, la reina del pop, Madonna, desafió una vez más los estándares de la industria e hizo gala de su vigencia en el estadio de la final entre España y Argentina. Cantó su clásico "Music" -grabado previamente- y la acompañaron Ronaldinho y Ronaldo al ingresar a la cancha.

Además estuvo presente el canadiense Justin Bieber, quien en los últimos meses había enfrentado críticas por su deslucido pero exitoso show en el festival de Coachella.

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A diferencia de aquel bochorno, esta vez cantó en vivo con guitarra en mano "Everything Hallelujah". La introducción de su fragmento estuvo a cargo de los actores de la serie de comedia "Ted Lasso".

Los reyes del K-pop, BTS, también trajeron su milimétrica coreografía al ritmo de "Dynamite".

Otro capítulo del show mostró al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel haciendo una versión especial de la canción "Seven Nation Army", junto a los personajes de Plaza Sésamo y los Muppets.

El show de medio tiempo de la FIFA estuvo bajo la producción de Global Citizen y de Chris Martin, el líder de la banda Coldplay, quien no se perdió la oportunidad y compartió minutos hacia el final con sus compañeros artistas.