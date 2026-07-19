19 de julio de 2026 - 17:15

Así fue el show de medio tiempo con Shakira, BTS, Justin Bieber y Madonna en la final del Mundial 2026

Durante el entretiempo, grandes artistas del pop pusieron música y baile en la final entre Argentina y España, celebrada en el MetLife Stadium.

Shakira junto a los Ghetto Kids en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Shakira junto a los Ghetto Kids en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026

Foto:

EFE
Show de medio tiempo en la final del Mundial 2026: Madonna sorprendió al lado de Ronaldinho y Ronaldo

Show de medio tiempo en la final del Mundial 2026: Madonna sorprendió al lado de Ronaldinho y Ronaldo

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Selección Argentina - España, por el Mundial 2026

Los números que explican la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026
El llanto de Lionel Scaloni: dejó la conferencia al ser consultado por su futuro

El llanto de Lionel Scaloni: dejó la conferencia al ser consultado por su futuro

El espectáculo, que replicó lo que sucede cada año en el Super Bowl de Estados Unidos, duró unos 11 minutos y reunió a grandes estrellas del pop mundial.

Video:

La colombiana Shakira, autora de "Dai Dai", el tema oficial del torneo, se robó todas las miradas al interpretar el pegadizo hit, acompañada por el cantante nigeriano Burna Boy y los Ghetto Kids, grupo de chicos oriundos de Uganda que son seguidos por millones de usuarios en TikTok.

A sus 67 años, la reina del pop, Madonna, desafió una vez más los estándares de la industria e hizo gala de su vigencia en el estadio de la final entre España y Argentina. Cantó su clásico "Music" -grabado previamente- y la acompañaron Ronaldinho y Ronaldo al ingresar a la cancha.

Show de medio tiempo en la final del Mundial 2026: Madonna sorprendió al lado de Ronaldinho y Ronaldo

Show de medio tiempo en la final del Mundial 2026: Madonna sorprendió al lado de Ronaldinho y Ronaldo

Además estuvo presente el canadiense Justin Bieber, quien en los últimos meses había enfrentado críticas por su deslucido pero exitoso show en el festival de Coachella.

A diferencia de aquel bochorno, esta vez cantó en vivo con guitarra en mano "Everything Hallelujah". La introducción de su fragmento estuvo a cargo de los actores de la serie de comedia "Ted Lasso".

Los reyes del K-pop, BTS, también trajeron su milimétrica coreografía al ritmo de "Dynamite".

Otro capítulo del show mostró al director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel haciendo una versión especial de la canción "Seven Nation Army", junto a los personajes de Plaza Sésamo y los Muppets.

El show de medio tiempo de la FIFA estuvo bajo la producción de Global Citizen y de Chris Martin, el líder de la banda Coldplay, quien no se perdió la oportunidad y compartió minutos hacia el final con sus compañeros artistas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

España dominó los premios del Mundial 2026 tras conquistar el título en Estados Unidos.

Rodri, Mbappé y Unai Simón se llevaron los premios del Mundial 2026

Pese a la derrota, miles de mendocinos salieron a las calles para festejar y agradecer a la Selección

Pese a la derrota, miles de mendocinos salieron a las calles para agradecer a la Selección

Lionel Scaloni lamentó la derrota Albiceleste y confesó tener Tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo

El lamento de Lionel Scaloni: confesó tener "tristeza, pero sabiendo que hemos dejado todo"

Un final caliente. Lamentablemente, Paredes reaccionó y se golpeó con jugadores españoles. 

Picante final del Mundial 2026: el tenso cruce de Paredes y Otamendi con los jugadores de España