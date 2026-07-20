"Olvidémonos de todo": la frase de Messi antes de la final que generó sorpresa tras la derrota ante España

El pedido de tranquilidad de Messi antes de salir a la cancha generó sospechas entre los hinchas sobre presiones internas no reveladas durante la final del mundo.

Minutos antes del saludo protocolar en el MetLife Stadium, Lionel Messi se detuvo a la salida del vestuario. Mientras sus compañeros se acomodaban las medias y ajustaban sus botines, el capitán lanzó una instrucción repetitiva: "tranquilidad, olvidémonos de todo, pensemos en jugar". El video de TyC Sports se viralizó tras la derrota.

La frase "olvidémonos de todo" no pasó desapercibida para los seguidores de la Albiceleste. En las plataformas digitales, el revuelo fue inmediato tras la caída ante La Roja. Los hinchas cuestionaron la naturaleza de esa orden, sugiriendo que factores externos estaban afectando al plantel de una manera que obligaba al capitán a pedir un aislamiento mental total.

El contraste entre la calma pedida por Messi y el colapso en la cancha El desarrollo del partido en Nueva Jersey fue adverso para el equipo de Lionel Scaloni desde el pitazo inicial. A pesar del pedido de Messi de centrarse únicamente en el juego, España mantuvo el control de la pelota durante la mayor parte del encuentro. La Selección argentina apenas logró cruzar la mitad de cancha ante la presión de los mediocampistas españoles.

Las complicaciones físicas también marcaron el ritmo de la final. Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero debieron abandonar el campo por lesiones, debilitando la estructura defensiva que había sido clave en el torneo. A esto se sumó la expulsión de Enzo Fernández, dejando a la Albiceleste con diez hombres en una instancia crítica del Mundial.

A pesar de la inferioridad numérica, Argentina resistió hasta los 106 minutos. Fue en ese momento cuando Ferrán Torres aprovechó una serie de errores defensivos. Un centro a la olla y una desatención en la marca de Nahuel Molina permitieron que el delantero español anotara el único gol. Giuliano Simeone tampoco siguió la jugada por preferir acomodarse las medias en ese instante.