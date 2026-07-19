El reposo del guerrero: las lágrimas de Lionel Messi tras la derrota final ante España

Video. El máximo jugador de todos los tiempos se mostró con desazón tras la caída 1-0 en el desenlace del Mundial 2026.

Lionel Messi, tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026

Lionel Messi, tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026

El gran Lionel Messi se mostró abatido tras la derrota 1-0 ante España en la final de este domingo disputada en Nueva Jersey.

Después del resultado, los jugadores de la Selección Argentina se tomaron un momento sentados en el césped del MetLife Stadium y dejaron salir su tristeza y desazón por no lograr el bicampeonato.

Video: Las cámaras del mundo estuvieron fijadas sobre Messi, hombre récord que a los 39 años disputó su última Copa del Mundo con la camiseta celeste y blanca: "El reposo del guerrero". Las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras intentaba consolar a la hinchada que lo vitoreaba en el estadio.

Lionel Messi, tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026 Captura TV Lionel Messi, tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026 AFA Al minuto de iniciado el segundo tiempo extra, España venció a Argentina gracias a un gol de Ferrán Torres, que había recibido un centro de Nico Williams y marcó el 1-0 en las inmediaciones del área chica.

De esta forma, el cuadro ibérico logró su segunda Copa del Mundo tras la obtenida en Sudáfrica 2010.