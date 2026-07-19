Lionel Messi y una derrota que no opaca el impresionante legado

La dolorosa caída de la Selección Argentina generó una imagen que no estábamos preparados para ver. La de Lionel Messi resignado, pensativo y triste, entendiendo que su camino en la Copa del Mundo no tendrá nuevos episodios. Así, se cierra una historia difícil de igualar, y que será recordada por múltiples generaciones de amantes del fútbol.

La herida está latente, y tardará en cicatrizarse. Es cierto que el conjunto nacional no había mostrado su mejor versión durante el Mundial 2026, pero la ilusión por retener la corona estaba viva , alimentada por un plantel que supo levantarse de momentos complicados. Tal vez por ese motivo la caída es estrepitosa, pero esperable.

Lo primero que a uno le se viene a la mente es que la carrera de Lionel Messi en el máximo certamen a nivel global no merecía un final así: cayendo ante España , quedándose a las puertas de una nueva consagración. Parecía que había suficiente hilo en el carretel para un truco más, para otra jornada épica de nuestro eterno capitán.

Pero al tratar de encontrarle algo de lógica a este cierre de la película, ineludiblemente aparece la confirmación de que el final efectivamente fue perfecto , y ocurrió hace varios años sin darnos cuenta.

Ese momento pasó con aquella imagen icónica de la final de Qatar ante Francia, cuando Messi levanta la cabeza, divisa a su familia y con la inocultable satisfacción del deber cumplido hace una seña que lo dice todo: “Ya está” , mientras cruza sus manos en el aire. Ahí, la Pulga le habló al mundo, a ese que dominó con total justicia, dándole a entender que todo lo que llegara de ahí en adelante sería yapa.

Incluso lo dijo con sus palabras, con la Copa del Mundo bajo el brazo. "Quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada. Es el sueño de chiquito de cualquiera, tuve la suerte de haber conseguido todo y esto que me faltaba, está acá”. El mensaje del capitán fue claro: el cierre de su carrera ocurrió el 18 de diciembre de 2022, en el Estadio Lusail.

El Mundial 2026, esa escena post créditos de Lionel Messi:

Postales de una victoria inolvidable de la Selección Argentina sobre Inglaterra. EFE

Así, al recordar esa situación, la calma vuelve a ganar lugar en lo más íntimo, y todo tiene mucho más sentido. Desde la final de la Copa América 2024, o el inolvidable triunfazo por 4 a 0 ante Brasil donde comenzamos a entender que la vida post- Messi era posible, hasta sus meses de descanso en la post temporada con el Inter Miami. Lionel ya no necesitaba tachar objetivos deportivos, sólo se encargó de disfrutar desde adentro o afuera de la cancha.

El Mundial 2026 lo encontró todavía como titular, influyente como pocas veces y suelto como nunca. Se permitió defender periodistas, reír con sus compañeros ante bromas de colegio, cantar con la Mona Jiménez, y convertir goles inolvidables. Es el regalo de un tipo que ya bajó la cortina, pero que tiene la delicadeza de irse despacito.

Este mes no fue el final de la historia de Lionel Messi en las Copas del Mundo. Fue la escena post créditos, esa que acompaña y alegra el momento de levantarse de la butaca, y comenzar a juntar las cosas para retornar a casa. Esa que te saca la última emoción, dejándote con ganas de más.

Lionel Messi no jugó esta Copa del Mundo porque necesitara ganarla. Lo hizo para regalarle a la gente y a sí mismo una última sonrisa, en la escena post créditos de una película que terminó con la consagración en Qatar.