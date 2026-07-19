Selección Argentina: Lisandro Martínez dijo basta, y tuvo que ser reemplazado en la final del Mundial 2026

El conjunto Albiceleste sufrió la baja del defensor central en la primera mitad, luego de sentir una molestia.

La final del Mundial 2026 se mostró desde el inicio muy complicada para la Selección Argentina. Tuvo que correr demasiado tiempo detrás de la pelota para tapar los espacios, y la zaga central fue exigida durante gran parte del primer tiempo.

En ese contexto, con España siempre amenazante del arco nacional, Lionel Scaloni tuvo que recurrir a un cambio de forma temprana. Transcurría el cierre de la etapa inicial cuando Lisandro Martínez hizo un esfuerzo para llegar a recuperar la pelota, y sintió una molestia que le impidió correr correctamente. Automáticamente le hizo una seña al banco de suplentes, y Nicolás Otamendi salió a calentar.

Lisandro Martínez tuvo que ser reemplazado en la final del Mundial 2026: Un minuto después, cuando la pelota salió del terreno, Lisandro se tiró al suelo y solicitó asistencia. Allí, el propio Dibu Martínez fue a comprobar como estaba su compañero, y le confirmó al cuerpo técnico que la modificación era necesaria. Según trascendió, el zaguero arrastraba molestias desde hace varios días, y dejó todo de sí para poder estar presente desde el arranque en el encuentro más importante de los últimos tiempos.

El que ingresó fue Nicolás Otamendi, que había sido titular en gran parte del proceso Albiceleste, y perdió el puesto en la previa de la disputa de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Así, el entrenador Lionel Scaloni tuvo que ocupar un cambio antes de lo pensado, quedando condicionado para el resto del encuentro.