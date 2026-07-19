La maldición de los 64 años: por qué la Selección Argentina no pudo ser bicampeona del mundo en 2026. 

La Selección Argentina cayó 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026 disputada en Nueva Jersey, quedando a las puertas de revalidar la corona obtenida en Qatar 2022. Con esta derrota, la Albiceleste no solo se quedó sin su cuarta estrella, sino que mantuvo intacta una racha que persiste desde hace más de seis décadas: la imposibilidad de conseguir dos títulos mundiales consecutivos.
Desde la creación de la Copa Mundial de la FIFA en 1930, solo dos selecciones lograron defender el título de forma consecutiva: Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962). Desde la hazaña de la Canarinha en Chile 1962, ningún campeón ha podido repetir el logro.
Los únicos bicampeones en la historia de la Copa del Mundo
A lo largo de la historia de los Mundiales, la hazaña de ganar dos ediciones seguidas se redujo a casos muy específicos:
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Italia (1934 - 1938): Bajo la dirección técnica de Vittorio Pozzo y con Giuseppe Meazza como figura, la Azzurra conquistó el título como anfitriona en 1934 y revalidó su dominio cuatro años después en Francia 1938.
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Brasil (1958 - 1962): Tras deslumbrar en Suecia 1958 con el surgimiento de Pelé, el conjunto brasileño repitió la gloria en Chile 1962, superando la baja por lesión de 'O Rei' gracias a la brillante actuación de Garrincha.
Zito y Pelé, leyendas de Brasil campeón del Mundo en 1958 y 1962
Gentileza.
El "hechizo" del defensor del título
En las últimas décadas, revalidar el título se ha transformado en un desafío casi imposible. Algunos vigentes campeones han vuelto a disputar la final sin éxito, mientras que otros han sufrido dolorosas eliminaciones prematuras.
Finalistas que no lograron el bicampeonato
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Argentina (1990): Tras la consagración de la mano de Diego Maradona en México 1986, cayó 1-0 en la final de Italia 1990 ante Alemania.
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Brasil (1998): Campeón en Estados Unidos 1994, perdió la definición de Francia 1998 ante el seleccionado local.
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Francia (2022): Ganador en Rusia 2018, fue derrotado por penales ante Argentina en Qatar 2022.
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Argentina (2026): Luego de conquistar Qatar 2022, cayó en el tiempo suplementario ante España en Estados Unidos 2026.
Rachas fatales en fase de grupos
El fenómeno opuesto ha sido la eliminación en primera ronda del defensor del título, acontecimiento que afectó a Italia (1950 y 2010), Brasil (1966), Francia (2002), España (2014) y Alemania (2018).
La Selección Argentina que venía de gritar campeón del mundo en México 1986, cayó ante Camerún por 1-0. Desilusión total por aquel entonces. Luego, se consagró subcampeón.
Gentileza.
Historial: ¿Cómo le fue a cada campeón en el Mundial siguiente?
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Uruguay (1930): No participó en Italia 1934.
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Italia (1934): Campeón en Francia 1938.
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Italia (1938): Fase de grupos en Brasil 1950.
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Uruguay (1950): 4.° puesto en Suiza 1954.
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Alemania (1954): 4.° puesto en Suecia 1958.
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Brasil (1958): Campeón en Chile 1962.
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Brasil (1962): Fase de grupos en Inglaterra 1966.
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Inglaterra (1966): Cuartos de final en México 1970.
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Brasil (1970): 4.° puesto en Alemania 1974.
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Alemania (1974): Segunda fase en Argentina 1978.
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Argentina (1978): Segunda fase en España 1982.
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Italia (1982): Octavos de final en México 1986.
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Argentina (1986): Subcampeón en Italia 1990.
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Alemania (1990): Cuartos de final en Estados Unidos 1994.
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Brasil (1994): Subcampeón en Francia 1998.
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Francia (1998): Fase de grupos en Corea-Japón 2002.
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Brasil (2002): Cuartos de final en Alemania 2006.
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Italia (2006): Fase de grupos en Sudáfrica 2010.
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España (2010): Fase de grupos en Brasil 2014.
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Alemania (2014): Fase de grupos en Rusia 2018.
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Francia (2018): Subcampeón en Qatar 2022.
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Argentina (2022): Subcampeón en Estados Unidos 2026.