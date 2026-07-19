Tras caer ante España en la final del Mundial 2026, la Selección Argentina no pudo revalidar el título. Descubre qué países lograron el bicampeonato.

La maldición de los 64 años: por qué la Selección Argentina no pudo ser bicampeona del mundo en 2026.

La Selección Argentina cayó 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026 disputada en Nueva Jersey, quedando a las puertas de revalidar la corona obtenida en Qatar 2022. Con esta derrota, la Albiceleste no solo se quedó sin su cuarta estrella, sino que mantuvo intacta una racha que persiste desde hace más de seis décadas: la imposibilidad de conseguir dos títulos mundiales consecutivos.

Desde la creación de la Copa Mundial de la FIFA en 1930, solo dos selecciones lograron defender el título de forma consecutiva: Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962). Desde la hazaña de la Canarinha en Chile 1962, ningún campeón ha podido repetir el logro.

Los únicos bicampeones en la historia de la Copa del Mundo A lo largo de la historia de los Mundiales, la hazaña de ganar dos ediciones seguidas se redujo a casos muy específicos:

Italia (1934 - 1938): Bajo la dirección técnica de Vittorio Pozzo y con Giuseppe Meazza como figura, la Azzurra conquistó el título como anfitriona en 1934 y revalidó su dominio cuatro años después en Francia 1938.

Brasil (1958 - 1962): Tras deslumbrar en Suecia 1958 con el surgimiento de Pelé, el conjunto brasileño repitió la gloria en Chile 1962, superando la baja por lesión de 'O Rei' gracias a la brillante actuación de Garrincha. Zito y Pelé, leyendas de Brasil campeón del Mundo en 1958 y 1962 Gentileza. El "hechizo" del defensor del título En las últimas décadas, revalidar el título se ha transformado en un desafío casi imposible. Algunos vigentes campeones han vuelto a disputar la final sin éxito, mientras que otros han sufrido dolorosas eliminaciones prematuras.

Finalistas que no lograron el bicampeonato