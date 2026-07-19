Mundial 2030: los detalles del histórico partido que jugará la Selección Argentina en el país

Dibu Martínez, la figura excluyente de la Selección Argentina en el partido definitorio

La plata en el pecho y el orgullo en el alma: por qué esta derrota de la Selección Argentina también se honra

A diferencia de las ediciones tradicionales, el torneo tendrá como anfitriones principales a España, Portugal y Marruecos. Sin embargo, la acción comenzará en territorio sudamericano con tres encuentros conmemorativos , uno de los cuales será disputado por la Albiceleste ante su público.

El encuentro correspondiente al debut del combinado argentino se llevará a cabo en el Estadio Mâs Monumental , ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cancha de River Plate, con capacidad para más de 84.000 espectadores, fue la elegida para albergar la fiesta del fútbol en el país.

Los otros dos partidos inaugurales en Sudamérica se repartirán de la siguiente manera:

Los otros dos partidos inaugurales en Sudamérica se repartirán de la siguiente manera:

Uruguay: Disputará su encuentro de apertura en el Estadio Centenario de Montevideo .

Tras disputar su primer partido de la fase de grupos en Buenos Aires, la Selección Argentina gozará de un margen de descanso adecuado antes de trasladarse al continente europeo o africano para disputar la segunda y tercera fecha de la fase inicial.

La Copa del Mundo 2030 celebrará el Centenario de la competencia con un formato inédito en tres continentes. Gentileza.

El formato de viaje y competencia para la Albiceleste

Tras disputar su primer partido de la fase de grupos en Buenos Aires, la Selección Argentina gozará de un margen de descanso adecuado antes de trasladarse al continente europeo o africano para disputar la segunda y tercera fecha de la fase inicial.

La Copa del Mundo 2030 celebrará el Centenario de la competencia con un formato inédito en tres continentes. Gentileza.

Preguntas Frecuentes sobre Argentina en el Mundial 2030

Una vez concluido el debut en Buenos Aires, el equipo argentino y sus rivales del grupo viajarán hacia la sede principal asignada (España, Portugal o Marruecos). La ceremonia de apertura general y la continuidad del fixture principal tendrán lugar entre el 13 y 14 de junio de 2030.

Las seis selecciones involucradas en el tramo inaugural —Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos— ya cuentan con su clasificación directa asegurada al torneo en su condición de anfitriones.

Preguntas Frecuentes sobre Argentina en el Mundial 2030

-¿Cuántos partidos jugará Argentina en el país durante el Mundial 2030?

-La Selección Argentina jugará un solo partido de la fase de grupos en el país (en el Estadio Mâs Monumental). Luego continuará su participación en las sedes de Europa o África.

-¿Cuándo se conocerá el rival de Argentina para el Mundial 2030?

-¿Por qué se juegan partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay?

-Se trata de una edición especial conmemorativa del Centenario de la Copa del Mundo (1930-2030), rindiendo homenaje a Uruguay como primer organizador y a Argentina como primer finalista del torneo.