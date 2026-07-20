20 de julio de 2026 - 15:59

El desgarrador mensaje de Messi tras perder la final: "El dolor es grande y costará cerrar esta herida"

El capitán de la Selección Argentina publicó un mensaje en sus redes sociales y le envió un especial agradecimiento a todos los argentinos.

El mensaje de Lionel Messi tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026

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Los Andes | Román Pérez
Por Román Pérez

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El mejor jugador de la historia eligió Instagram para publicar su primer mensaje después del partido, ya que no quiso hablar al retirarse del estadio. En su escrito destacó el recorrido del seleccionado durante el torneo, con grandes remontadas, y agradeció el apoyo recibido por los hinchas en toda la competencia.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, comenzó su publicación.

Y agregó: “Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”.

El mensaje de Lionel Messi tras la dura derrota contra España.

El mensaje de Lionel Messi tras la dura derrota contra España.

A su vez, remarcó que todos los argentinos “logramos, una vez más, unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje”, sumó. Para cerrar su mensaje, Messi le dedicó unas palabras al ganador de la final: “También quiero felicitar a España por el campeonato”.

De parte de todos los argentinos, solamente queda agradecer por este grato camino, lleno de incontables alegrías. Si bien perder la Copa del Mundo es un dolor inmenso e incomparable, saber que Lionel Messi -el más grande de todos los tiempos- se despide de este deporte provoca un vacío enorme. Este juego sin vos será distinto, porque tu nombre es sinónimo de Fútbol. Sin vos será un simple pasatiempo.

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