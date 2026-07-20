El Gobierno confirmó que hoy no habrá festejos oficiales: solo recepción en Ezeiza y sin Messi

La delegación regresará al país de manera parcial y será recibida únicamente con un acto protocolar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Lionel Messi y otros ocho futbolistas no viajarán con el resto del plantel, ya que comenzarán su reincorporación a sus respectivos clubes.

El vuelo que partió desde Nueva York con destino a Ezeiza transporta al cuerpo técnico y a parte del plantel que disputó la Copa del Mundo.

El Gobierno nacional confirmó que hoy no organizará celebraciones oficiales por el regreso de la Selección argentina tras la obtención del subcampeonato en el Mundial 2026. En cambio, la delegación será recibida con una ceremonia protocolar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo.

El retorno del equipo se producirá de manera parcial, ya que varios integrantes del plantel no viajarán a la Argentina junto al resto de la delegación. Entre las ausencias más destacadas se encuentra la del capitán, Lionel Messi, quien, de acuerdo con lo trascendido, voló desde Nueva York hacia Miami acompañado por Rodrigo De Paul para reincorporarse al Inter Miami y retomar la actividad en la Major League Soccer (MLS).

Además de Messi, tampoco regresarán al país en este viaje Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Juan Manuel López y Juan Musso.

En tanto, el vuelo que partió desde Nueva York con destino a Ezeiza transporta al cuerpo técnico y a parte del plantel que disputó la Copa del Mundo. Entre los futbolistas que regresan se encuentran Emiliano "Dibu" Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Lautaro Martínez, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás Otamendi.